Cultura e spettacoli | 20 febbraio 2026, 12:18

Restaurato il Polittico di San Gerolamo, l’opera di Defendente Ferrari torna a casa a Palazzo Madama

Complesso lavoro di restauro sul dipinto e sulla cornice realizzato dal laboratorio di Leone Algisi e Carla Grassi

È tornato ai suoi colori ed elementi originali il Polittico con San Gerolamo e Sanri, Annunciazione e scene della Passione di Defendente Ferrari (1475-1540). 

Il capolavoro del maestro piemontese, già conservato a Palazzo Madama, ha subito un lungo lavoro di restauro e conservazione reso possibile grazie alla donazione dell’avvocato Marziano Marzano

L’intervento, condotto dal laboratorio di restauro di Leone Algisi in collaborazione con Carla Grassi, ha riguardato nello specifico gli aspetti strutturali e di montaggio dell’insieme, tra dipinto e cornice. 

Il polittico presenta al centro san Gerolamo nel suo eremitaggio, affiancato da due tavole laterali con coppie di santi. Un elemento di eccezionale interesse è la cornice originale, decorata con candelabre rilevate a pastiglia secondo i dettami della cultura rinascimentale, così come la predella, realizzata con una raffinatissima tecnica di tratteggio a oro che richiama tanto l’oreficeria quanto le tecniche incisorie.

Oggi l’opera è stata nuovamente esposta nella Sala Acaia, al piano terra del museo. 

Chiara Gallo

