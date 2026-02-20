Il tram al femminile arriva a Torino: voci di appartenenza e libertà

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, giovedì 5 e si svolgerà per la sua terza edizione Il Tram al Femminile organizzato dall’ATTS - Associazione Torinese Tram Storici in collaborazione con il Concorso letterario nazionale Lingua Madre. Le partenze a bordo di una vettura storica saranno da piazza Carlo Emanuele II (Carlina) – capolinea lato sud nei pressi della Caserma Bergia – ogni 60 minuti circa: il giovedì tra le 20.15 e le 22.15, mentre il tra le 9.45 e le 11.45.



Costruito nel 1935 e proveniente da Roma, il tram 312 restaurato da ATTS percorrerà le strade di Torino accompagnato dalle testimonianze delle vincitrici CLM Yennifer Lilibell Aliaga Chávez (Perù), Man Azadam e Sonia Canu (Iran e Italia), Loranda Domi (Albania) e Maral Shams (Iran) a partire dalla lettura dei loro racconti pubblicati nelle antologie Lingua Madre. Racconti di donne non più straniere (Edizioni Seb27).

Memorie, suggestioni, cura, macerie si mescolano nei loro testi con una sensibilità che produce talora turbamento. La complessità vissuta da chi è migrante, ma anche non più straniera, spesso non ottiene riconoscimento. Come le prime lavoratrici tranviarie, infatti, sono donne che perseguono il diritto a vivere pienamente la propria appartenenza femminile. Senza retorica, le autrici affrontano i temi connessi a famiglia, tradizioni, carriera, malattia, rinascita. Rendono omaggio alla profondità e al senso della relazione fra donne, allo scambio generato dall’immersione nel mondo dell’altra.



Il Tram al Femminile è un progetto di ATTS che si propone di raccontare il rapporto tra le donne e il tram nel corso della storia con particolare riguardo al tema del lavoro femminile e che, anno dopo anno, si arricchisce di nuovi contributi. Questo spazio mette a disposizione diversi documenti, tra cui fotografie, interviste, articoli e racconti avvalendosi dai contributi dei propri soci e della ricerca in archivi e siti Internet di tutto il mondo.



Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, ideato nel 2005 da Daniela Finocchi e diretto alle donne migranti, alle loro figlie e a tutte coloro che si riconoscono in appartenenze multiple. Una sezione è anche dedicata alle donne italiane che, pur non avendo origini straniere, vogliano raccontare l’incontro con l’Altra. Un luogo autentico di espressione e riconoscimento; un’occasione di relazione, conoscenza, rappresentanza.



L’iniziativa, organizzata in collaborazione con GTT – Gruppo Torinese Trasporti, è a offerta libera e prenotazione obbligatoria a partire dal sul sito https://tramalfemminile.eventbrite.it