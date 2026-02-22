Dopo Sanremo, torna per la 4^ edizione il Festival Denazificato della Canzone Italiana di Torino

Finito il Festival di Sanremo, torna per la quarta edizione anche il Festival Denazificato della Canzone Italiana di Torino.
Dieci cantautori finalisti, giuria popolare, ospiti internazionali, uvgran galà consapevole nel cuore della città.
Questi i nomi dei cantautori finalisti: La Ramat, Ditos, Francesco Stabile, Fabio Di Francesco, Selli, Stiv Kaz, Carlomagno, L'Ukulequio, Fabrizio Ragozza, Skarma.
Si esibirà anche la band Mccs Punklirico e il poeta Carlo Molinaro.
Interverrà inoltre il comitato cittadino Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso.
L'appuntamento è domenica 1 marzo alle ore 17 al Teatro urbano Concertino dal Balconcino.
Ingresso libero.