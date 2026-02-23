Torino torna al mare: 3 milioni di euro e 20 mesi per far ripartire la colonia marina di Loano

La Città di Torino tornerà al mare in meno di due anni: il progetto di riaprire l'ex colonia di Loano ha un nome e un programma. Chiuso nel 2016, l'edificio in provincia di Savona ha ospitato il "Laboratorio Didattico sull'ambiente Mediterraneo" e la colonia estiva della Città, ospitando in quattro anni oltre 3 mila e 300 bambine e bambini. La scorsa estate il Comune ha presentato il bando per avviare una co-progettazione per far ripartire la colonia insieme agli enti del terzo settore, e a vincere è stata la cooperativa sociale Doc col progetto "EduMare".

Come spiegato dall'assessora alle politiche educative di Torino, Carlotta Salerno, durante la risposta a un'interpellanza della consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano, tra luglio e settembre hanno avuto luogo gli incontri di coprogettazione con la cooperativa. La proposta prevede di ristabilire l'edificio di 2300 metri quadrati con cortile e giardino per renderlo idoneo a soggiorni e laboratori per scuole e ragazzi.

La colonia è stata concessa in uso alla cooperativa vincente per 30 anni senza canone di affitto. La stima attuale per il recupero funzionale e l'allestimento dell'edificio è di 3 milioni e 400 mila euro, per cui la cooperativa ha attivato interlocuzioni con soggetti privati per riuscire a co-finanziare la ristrutturazione.

L'impegno previsto è di circa 20 mesi: entro il prossimo 30 giugno andrà sottoscritto l'accordo di collaborazione, dopo cui sarà possibile per l'ente presentare la pratica edilizia e la progettazione esecutiva delle opere di ristrutturazione, prima di avviare il cantiere.