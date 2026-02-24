Svolta Monviso Volley: Gianni Fattori lascia, arriva Marco Pistolesi

Gianni Fattori fa un passo di lato. Dopo aver ridotto la sua presenza societaria, lascia anche la carica di direttore generale della Monviso Volley, aprendo una nuova fase.

Facendo seguito agli intrecci con il mondo cuneese, già anticipati da ‘Piazza Pinerolese’, il timone passa a Marco Pistolesi, manager della Bre Banca Lannutti Cuneo – nelle sue diverse denominazioni – per 17 anni, che è stato uno dei protagonisti della scalata alla Champions League.

“Non è il momento delle grandi promesse, ma della serietà e dell’umiltà. Il prestigio e la fiducia vanno riconquistato ogni giorno sul campo” è il commento affidato alla nota stampa della Monviso Volley. Nota in cui si parla espressamente di allestire un roster per l’A2, senza profilare possibili acquisti di un titolo di A1, che non è da escludere.

Si chiude così l’esperienza di Fattori, che aiuterà in questa fase di riassetto: “Rimanere a disposizione della società per accompagnare questa transizione è il mio modo per onorare questi colori fino in fondo”.