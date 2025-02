Telecamere sulle corsie bus di corso Vittorio, a Torino oltre 440 multe nei primi 5 giorni

Oltre 440 multe, nei primi cinque giorni di attivazione, per le tre telecamere che in corso Vittorio Emanuele II a Torino multano le auto che passano nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. Gli occhi elettronici, attivi 24 su 24, sono stati accesi all'angolo con via Carlo Alberto, angolo corso Re Umberto e piazza Adriano.

Tutti i numeri

Lo scorso 22 gennaio sono state accertate 93 violazioni. A seguire sono state 108 per il 23 gennaio, 111 per il 24 gennaio, 76 per il 25 gennaio e 55 multe per il 26 gennaio. Numeri forniti dall'assessore alla Polizia Municipale Marco Porcedda, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. I trasgressori rischiano una multa da 83 euro.

Oltre a quelle di corso Vittorio, lo scorso 19 febbraio ne sono state accese due in largo Orbassano e una in corso Rosselli.

L'obiettivo

L’obiettivo delle telecamere è rendere effettivo il rispetto delle corsie riservate e dunque di regole esistenti da anni, migliorando di conseguenza velocità e puntualità del trasporto pubblico.