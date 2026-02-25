easyJet continua a crescere in Italia. Ecco le principali novità attese nel 2026

ITA Airways, dopo il rinnovamento societario è tornata a registrare ottimi numeri. Ma il vero astro nascente del trasporto aereo italiano è senza dubbio easyJet.

L’operatore britannico si sta facendo sempre maggiore spazio nei nostri scali e il 2026 promette di essere un anno di crescita ulteriore grazie al consolidamento delle basi aperte nel 2025 e all’arrivo di nuove rotte nei principali scali italiani.

Le nuove basi iniziano a dare i loro frutti

Nel 2025 easyJet è “entrata” negli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino con 8 voli, 5 nello scalo lombardo e 3 in quello romano. Un potenziamento della flotta che ha portato il numero annuale di passeggeri della compagnia a toccare i 21 milioni.

Di fatto l’Italia è il secondo mercato per easyJet, subito dopo la Gran Bretagna. La buona notizia per chi vola con questo operatore, è che la crescita è destinata a salire anche nel 2026, anno in cui la compagnia andrà ad annualizzare quanto investito nel nostro Paese e in cui verranno aperte molte nuove rotte al nord, al centro e al sud.

Ritardi e cancellazioni di inizio 2026

Oltre alla presenza in Italia, easyJet ha rafforzato negli ultimi 6 mesi anche le sue performance operative, almeno per quanto riguarda la puntualità. A gennaio 2026 i voli in orario sono stati l’86,49%, circa lo 0,25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, seppur con una diminuzione del numero dei viaggi del 2,04%.

La nota meno positiva, invece, è quella relativa alle cancellazioni. Nel primo mese di quest’anno le cancellazioni sono cresciute del 63,68% rispetto a gennaio 2025. Un numero che non lascia tranquilli i viaggiatori e che consiglia di tenere sotto controllo piattaforme specializzate come AirHelp, società che da anni si occupa di tutele per le vittime dei disservizi aerei, per visionare i report sui voli easyJet cancellati oggi forniti in tempo reale.

In caso di cancellazione easyJet deve sottostare alle normative europee stabilite dal Regolamento CE 261. Ovvero la compagnia è tenuta a offrire al passeggero un trasporto alternativo per raggiungere la destinazione o, in alternativa, un rimborso economico. Se, inoltre, la cancellazione del volo è stata annunciata con meno di 14 giorni di preavviso sulla partenza, potrebbe scattare anche un risarcimento che può arrivare a 600 euro a persona, in base alla lunghezza della tratta.

Se, invece, easyJet può prenotare al passeggero un volo alternativo che arriva con orari simili a quello originale, non è tenuta a pagare nessun rimborso, in quanto il disservizio è minimo.

Diversa la situazione in cui l’annullamento arriva all’ultimo minuto. In questo caso le vittime del disservizio hanno pieno diritto a presentare la richiesta di risarcimento. Questo a patto che la cancellazione non sia causata da eventi indipendenti dalla compagnia come le cattive condizioni meteorologiche, gli incidenti in aeroporto, gli atti di terrorismo o sabotaggio e le emergenze sanitarie.

Arriveranno nuove rotte in primavera e in estate

La speranza di chi vola con easyJet è che l’ampliamento dei servizi sull’Italia previsto per l’estate del 2026 coincida con una riduzione dei disservizi. Nei prossimi mesi arriveranno nuovi collegamenti e molte delle rotte invernali verranno mantenute anche nella stagione estiva. Un aumento dell’offerta che riguarderà principalmente tre aeroporti chiave: Bari, Pisa e Milano.

Le nuove rotte in partenza da Bari

A partire dal prossimo 18 aprile verrà inaugurato da Bari il martedì e il sabato il collegamento con Bristol, città britannica famosa per la sua vitalità e per la presenza di numerosi murales di Bansky.

Bristol andrà ad aggiungersi alle 7 destinazioni già confermate per l’estate, ovvero Basilea, Ginevra, Lione, Nizza, Parigi Charles De Gaulle, Londra Gatwick e Milano Malpensa.

I voli aggiunti a Milano in inverno verranno confermati in estate

Le principali novità da Milano Malpensa riguardano la conferma delle destinazioni introdotte nell’inverno 2025: Siviglia, Strasburgo, Sal e Luxor (arrivata lo scorso 24 novembre). Da Milano Linate, invece, sarà possibile raggiungere Porto, una delle destinazioni preferite da chi vola con easyJet.

Aumenta l’offerta easyJet a Pisa

L’ultimo ampliamento dei servizi riguarderà l’aeroporto toscano di Pisa. A partire dal prossimo primo agosto ci saranno due voli settimanali (martedì e sabato) verso Glasgow, destinazione che si aggiunge a Parigi Orly, Berlino e agli scali UK di Bristol, Manchester e Londra (Gatwick, Luton, Southend).

Un passo avanti verso la sostenibilità

In questi ultimi anni easyJet si è dimostrata una delle compagnie aeree più attente alla sostenibilità della sua flotta. Una filosofia aziendale che proseguirà anche quest’anno con l’introduzione degli “sharklet” di Airbus su tutti i nuovi aerei A320ceo. Un intervento fondamentale per aumentare l’efficienza, per ridurre le emissioni e per risparmiare sui costi operativi.

Gli sharklet sono dispositivi aerodinamici che vengono applicati alle estremità alari che sono in grado di ridurre i consumi del carburante aumentando l’apertura alare effettiva e riducendo la resistenza indotta dalla portanza di circa il 4%.

Fin qui sono stati montati su un aeromobile, ma entro l’estate del 2026 dovrebbero essere inseriti anche su altri sei velivoli della flotta. A pieno regime easyJet dovrebbe riuscire a risparmiare più di 2.000 tonnellate di carburante e ridurre le emissioni di circa 7.000 tonnellate di CO₂ ogni anno,

In sitensi: la crescita di easyJet in Italia

I voli easyJet sono puntuali?

easyJet sta migliorando le sue performance di puntualità ma a gennaio 2026 è aumentato il numero di cancellazioni;

La cancellazione del volo easyJet dà diritto a un risarcimento?

Si, se la cancellazione arriva con meno di 14 giorni di preavviso e il volo non viene sostituito da un altro con orario simile oppure se la compagnia non offre soluzioni alternative;

easyJet aumenterà i voli nel 2026?

Sono previsti nuovi collegamenti e un rafforzamento dei servizi negli aeroporti di Bari, Milano e Pisa;

Cosa sta facendo easyJet per la sostenibilità?

La compagnia britannica è una delle più attive nel campo della sostenibilità e sta adottando la soluzione degli sharklet per ridurre emissioni e sprechi di carburante.













