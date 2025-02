Obbligo di lavoro regolare per avere casa popolare, ricorso contro la legge regionale. Marrone: "Sinistra vuole ghetti?"

La Regione Piemonte si costituirà in giudizio contro l'Associazione degli Studi Giuridici dell'immigrazione che ha presentato un ricorso per l'incostituzionalità della legge regionale sugli alloggi popolari. Il provvedimento, a firma dell'allora assessore al Welfare Chiara Caucino, aveva introdotto per gli extracomunitari l'obbligo di avere un lavoro regolare da dipendente o autonomo per poter accedere ai bandi per l'assegnazione delle case Atc.

La contestazione

"Fin dove ci vuole portare questa sinistra?" dichiara l’assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone. "Cominciamo finalmente - aggiunge - ad ottenere risultati con il progressivo sgombero di alloggi abusivamente occupati, allontanando nomadi incivili così come i delinquenti che usano gli appartamenti pubblici come deposito per droga e merce rubata, ma ora qualcuno vorrebbe aprire le porte delle case popolari a stranieri che non sono in grado di dimostrare come si mantengono?".