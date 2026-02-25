 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 25 febbraio 2026, 12:40

Il vino torinese chiede aiuto al web: nasce il portale con i consigli contro cambiamento climatico per chi coltiva

Online il portale "Clima e vite", piattaforma realizzata con il laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino. Dati e previsioni possono orientare non sol le scelte degli addetti ai lavori, ma anche gli investimenti e le politiche delle istituzioni

Torino prova a difendere le sue produzioni di vino dai cambiamenti climatici

Calano le precipitazioni e la loro intensità, si innalzano le temperature medie e aumentano le gradazioni (da 12.5 a 15 gradi). Il clima che cambia mette in difficoltà anche le metropoli, soprattutto quando cercano di conservare le loro vocazioni tradizionali come le coltivazioni dei vigneti e la produzione di vino. Si inserisce in questo ambito il portale "Clima e Vite", messo online dalla Camera di Commercio di Torino e fruibile da qualunque utente del web. Il tutto mentre il comparto prova a difendersi, ma anche a modificare le proprie abitudini, magari andando a cercare terreni in quote più alte e che una volta non erano considerati adatti a questo tipo di attività.

Prevedere, consigliare, prevenire

"Una piattaforma che nasce per aiutare, in forma gratuita, le aziende della nostra area metropolitana - dice Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino -. Attraverso un'analisi attenta fornisce ai viticultori non solo elementi di previsione, ma anche consigliando azioni da intraprendere a medio e lungo periodo in vista di eventi e difficoltà climatiche". "Raccogliendo i dati crediamo che si possa essere centrali per affrontare in manifera difensiva certe tematiche, o per creare prospettive di sviluppo".

Non saranno le Langhe o il Monferrato, ma i vigneti di Torino e provincia (spaziando dalla Val di Susa al Canavese) propongono bottiglie come Freisa, Erbaluce, Malvasia, Passito di Caluso o
Vermouth. "Stiamo cercando di impegnarci molto sul settore del vino e dobbiamo spingere anche sulla narrazione, sulla consapevolezza e sulla qualità", aggiunge Cipolletta.

Da Torino al resto del Piemonte

"Crediamo tanto in questo progetto - aggiunge Bruno Mecca Cici, presidente di Coldiretti Torino, ma anche presidente del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio -, perché vogliamo mettere a disposizione delle aziende del Torinese i numeri e l'esperienza di questi anni. Ai cambiamenti climatici che colpiscono tutti noi bisogna dare risposta e noi vogliamo fornire un servizio ai nostri associati. Il settore è in crescita nella nostra provincia, ma speriamo di poter espandere a tutto il territorio piemontese questo tipo di servizio".

Esplorando le sezioni del sito è possibile consultare la situazione, ma anche gli scenari più probabili e i possibili rischi climatici che vengono a concretizzarsi in determinati momenti. Il portale contiene 57 tipologie di rischio climatico, con  la proposta di 104 misure da prendere di cui 55 di breve e 52 di lungo periodo. Sono 74 le voci contenute nel glossario, con una bibliografia che permette di espandere la ricerca nel dettaglio.

La presentazione del progetto in Camera di Commercio di Torino

Massimiliano Sciullo

