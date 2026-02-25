Fabrizio Racca a Just The Woman I Am: due dessert speciali e coinvolgimento a 360 gradi

Si avvicina a grandi passi la XIII edizione di Just The Woman I Am (6-7-8 marzo) che vedrà la partecipazione di Fabrizio Racca in prima persona e con il proprio Team Fabrizio Racca Dessert. Il pasticcere torinese, dal 2025 Brand Ambassador Volkswagen – Gruppo Eurocar Rinaldi, consolida il suo legame con l’evento benefico e con i valori che trasmette, in particolare sport, salute e prevenzione rivolta al pubblico femminile.

Fabrizio Racca, da sempre attento a raccontare le ricorrenze attraverso i propri dessert, ha scelto anche quest'anno di dedicare una proposta speciale alla Festa della Donna, inserendola in modo naturale nel percorso di collaborazione con Just The Woman I Am.

Per l'occasione sono stati creati due dessert inediti, pensati per accompagnare la Festa della Donna e l'edizione 2026 di Just The Woman I Am. I dolci saranno racchiusi nella box iconica delle monoporzioni Fabrizio Racca Dessert, che per l'iniziativa si veste di fucsia, colore simbolo dell'evento. La confezione sarà inoltre personalizzata con i loghi delle collaborazioni, con la presenza dei marchi Just the Woman I Am e Volkswagen, diventando un elemento attivo di comunicazione del progetto.

I dessert dedicati sono:

Yogurt, frutti rossi e avena. Cremoso, vibrante come il suo colore dominante: fucsia. Nasce da ingredienti che evocano leggerezza e piacere, senza rinunciare alla golosità: mousse allo yogurt, crema di frutti di bosco su una base di croccante granola di avena. È disponibile nel formato monoporzione, mezza torta (3 pezzi) e torta (6 pezzi).

Lingottino alla vaniglia e pompelmo rosa. Soffice e profumato, è un dessert elegante dal sapore fresco e intenso. È composto da un cake di mandorle, vaniglia e zest di pompelmo, con una marmellata profumata di pompelmo rosa all'interno. Disponibile nel formato monoporzione.

Entrambi sono dessert di grande impatto visivo, caratterizzati dall’uso dei colori complementari e facilmente riconoscibili, che richiamano l’identità di Just The Woman I Am e celebrano la donna nella giornata a lei dedicata: non sono solo prodotti, però (per quanto golosi), ma soprattutto un modo creativo per portare Just The Woman I Am all’interno dei negozi e trasmetterne l’energia al pubblico attraverso creazioni di pasticceria d’autore.

Il coinvolgimento di Fabrizio Racca in Just The Woman I Am non si limita alla partecipazione alla corsa/camminata e alla creazione del Team Fabrizio Racca Dessert, i cui membri riceveranno un pacco gara speciale con gadget dedicati e t-shirt personalizzata (i proventi saranno interamente devoluti a Just The Woman I Am). Anche i negozi Racca parteciperanno: dal 26 febbraio all’8 marzo, le vetrine dei punti vendita esporranno i dessert progettati per Just The Woman I Am. Tutti i punti vendita Fabrizio Racca Dessert saranno allestiti a tema. Il personale di vendita indosserà la maglietta ufficiale di Just The Woman I Am per il Team Fabrizio Racca Dessert. Ogni acquisto sarà corredato da materiali informativi come flyer e segnalibri inseriti in ogni shopper, in modo da amplificare il messaggio e stimolare la partecipazione. Rilevante sarà anche il sostegno e la diffusione attraverso i canali social e sito aziendale, con la creazione di contenuti dedicati.

In parallelo alle altre iniziative, il furgone Volkswagen ID. Buzz brandizzato Fabrizio Racca, per l’occasione arricchito con il logo di Just The Woman I Am sul tettuccio, sarà presente dal 27 febbraio al 5 marzo davanti al punto vendita di corso Vittorio Emanuele. L’interno del van sarà allestito con ripiani illuminati colmi dei dessert creati per l’occasione.

Infine, nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo, Just The Woman I Am organizzerà in piazza Castello sessioni di yoga e pilates. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio il Lingottino al pompelmo rosa e vaniglia, un dolce dono per testimoniare concretamente la stretta partnership tra il sweet designer torinese e la manifestazione.