Generosità all’Ospedale di Susa: due donazioni e un servizio in più per l’Avis

L’Ospedale di Susa si conferma un punto di riferimento importante, sempre al centro dell’attenzione e dell’affetto della comunità del territorio. A ribadirlo due recenti donazioni che ne arricchiscono la dotazione strumentale, gli arredi e il patrimonio, che sono state l’occasione per annunciare progetti di sviluppo concreti per la sanità del territorio.

L’amministrazione comunale della Città di Susa, guidata dal Sindaco, Piero Genovese, ha donato due nuovi lettini per la Sala Gessi attigua al Dipartimento di emergenza-urgenza, attingendo ancora a fondi rimasti dalle donazioni spontanee dei cittadini durante il periodo Covid. Andranno a sostituire i lettini esistenti, rinnovando gli arredi sanitari del pronto soccorso.

Inoltre, l’Associazione Nazionale Alpini della Valsusa ha destinato all’ospedale la donazione in memoria di Franco Michele, Vicepresidente della Sezione ANA Valsusa deceduto a inizio 2025 e devoluta dalla sua famiglia. Un gesto che conferma il sostegno già dimostrato dalle generose e ripetute donazioni degli Alpini di Susa all’Ospedale durante la pandemia da Covid-19.

L’AslTo3 risponde alla generosità del territorio, con un’iniziativa a sostegno della Donazione di Sangue: grazie alla disponibilità offerta da Attilio La Brocca, direttore della medicina dell’Ospedale di Susa e dal personale del reparto, ogni settimana ci sarà una visita cardiologica con elettrocardiogramma riservata ai donatori Avis residenti in Valle di Susa, offerta in più rispetto alla normale attività sanitaria.

L’iniziativa consente ai donatori di effettuare regolarmente la visita annuale obbligatoria, evitando ritardi che potrebbero compromettere la continuità delle sedute di donazione, alle quali ciascun donatore può partecipare più volte nel corso dell’anno.

“Le generose offerte che oggi riceviamo con riconoscenza sottolineano l’importanza e la centralità dell’Ospedale di Susa che è punto di riferimento per le valli” dichiara Giovanni La Valle, Direttore Generale dell’AslTo3. “Questa Direzione, in continuità con il passato, intende potenziare e valorizzare l’Ospedale, rafforzandone anche il legame con la comunità del territorio. La donazione di sangue è un gesto di generosità che da sempre caratterizza la popolazione locale, e anche in questo ambito la nostra Azienda vuole fare la propria parte, facilitando l’accesso alla donazione per chi sceglie di compiere questo atto solidale, a beneficio di tutti coloro che ogni giorno si rivolgono all’AVIS per esigenze di salute”.

"Le belle iniziative presentate oggi - aggiunge Piero Genovese, Sindaco di Susa - confermano lo stretto rapporto che esiste tra i cittadini di Susa e della Valle con l'ospedale di Susa, di riferimento per l'intero territorio. Ringrazio il dr La Valle e i suoi collaboratori per aver agevolato le donazioni dei volontari AVIS: un gesto prezioso da entrambe le parti finalizzato a promuovere la cultura della donazione e della solidarietà".

La visita dovrà essere prenotata direttamente presso l’ospedale tramite impegnativa del medico curante su cui dovrà essere espressamente indicata l’esenzione che identifica i donatori.