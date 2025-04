Alberi di corso Belgio, i primi interventi (dopo la sentenza del Tribunale) solo tra un anno

Dopo le proteste dei residenti e le vicende giudiziarie, a che punto sono i lavori che interessano gli alberi di Corso Belgio? L'intervento previsto è stato modificato dall'ordinanza del Tribunale di Torino dello scorso maggio, che ha obbligato il Comune a diluire la sostituzione degli alberi non più tutti insieme ma su 5 anni.

Le tempistiche del progetto

Inoltre, ha decretato che gli alberi che verranno piantati al posto degli attuali dovranno avere una circonferenza di almeno 20-25 cm e non siano più bassi di 4 metri. L'intervento non dovrà riguardare solamente gli alberi ma sarà necessario realizzare piccole aiuole per protezione e migliorare la traspirazione del terreno alla base delle piante. Quali sono, quindi, adesso i passi e le tempistiche del progetto?



A rispondere è stato l'assessore al verde Francesco Tresso, sollecitato da un'interpellanza del capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò. "Gli uffici - ha spiegato Tresso - stanno lavorando a un progetto di riqualificazione delle banchine e non solo delle alberate, intervenendo anche sulle pavimentazioni e sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Il 27 marzo si è approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). In questi giorni è in corso il perfezionamento della richiesta di utilizzo di fondi Pon Metro Plus per la nuova progettazione e per la realizzazione delle prime due tratte di riqualificazione entro la fine del 2027, per un importo complessivo pari a 1 milione di euro".

L'assessore al verde ha poi aggiunto: "Entro la primavera gli uffici provvederanno all'affidamento dell'incarico a un progettista esterno finalizzato alla redazione di un masterplan dell'intero corso, oltre che all'affidamento dell'incarico di accompagnamento alla progettazione per il coinvolgimento della cittadinanza. Questa prima fase di progettazione dovrà concludersi entro l'autunno 2025. Faranno seguito la progettazione esecutiva e la gara d'appalto con esecuzione dei lavori delle prime due tratte, nel periodo che va da metà 2026 a fine 2027".

Necessario trovare ulteriori fondi

Come previsto dal Tribunale, infatti, ogni fase degli interventi non potrà agire su più di un quinto dell'alberata totale, rendendo necessario al Comune trovare i fondi per le fasi successive alle prime due, le quali sono incluse nei fondi europei Pon Metro.