“La truffa si camuffa”: a marzo quattro incontri per difendersi

Proteggersi dalle truffe diventa una questione di informazione e consapevolezza. Nell’ambito della campagna di comunicazione promossa dal corpo di Polizia Locale, la Circoscrizione 1 organizza quattro incontri informativi dedicati a cittadini e cittadine, con ingresso libero e gratuito.

Gli appuntamenti, tutti alle ore 15, si svolgeranno nelle sedi di quartiere:

Martedì 10 marzo – Centro Sabir, via Dego 6

Martedì 17 marzo – Parrocchia Madonna di Pompei, via San Secondo 90

Martedì 24 marzo – La Baraca, via Rapallo 20

Martedì 31 marzo – Cucina Malati Poveri, corso Palestro 11

Durante gli incontri, esperti della Polizia Locale approfondiranno le principali tipologie di truffe, sia fisiche che online, e spiegheranno comportamenti e precauzioni da adottare per evitare di diventare vittime. Sarà anche illustrato il ruolo delle Forze dell’Ordine nella prevenzione e nel contrasto ai raggiri, con esempi concreti e consigli pratici.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per sensibilizzare la comunità, creare consapevolezza e rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni, perché la prevenzione parte dall’informazione.