Semafori spenti in via Po: i Civich regolano il traffico

Qualche disagio per gli automobilisti che in questi giorni si trovano a passare per il centro di Torino. Nelle scorse ore ha preso il via un'intervento di sistemazione dei semafori all’incrocio tra via Po, via Rossini e via Accademia Albertina.

Civich sul posto

Per questo motivo gli impianti risultano spenti ed il traffico è regolato di giorno dagli agenti della Polizia Locale. Di sera e notte, la circolazione è gestita con segnaletica verticale e orizzontale.

Intervento da 20mila euro

Per quanto riguarda l'incrocio è prevista la sostituzione delle lanterne — una ventina in totale — e dell’armadio regolatore, cioè il sistema che gestisce il funzionamento dei semafori. L’obiettivo è uniformare l’impianto di via Po angolo via Accademia/ Rossini agli altri già presenti lungo la via.

Il costo complessivo dell’intervento, che dovrebbe concludersi domani, è di circa 20 mila euro.