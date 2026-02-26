 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 26 febbraio 2026, 12:24

Semafori spenti in via Po: i Civich regolano il traffico

Interventi sugli impianti all'angolo con via Accademia e via Rossini

Qualche disagio per gli automobilisti che in questi giorni si trovano a passare per il centro di Torino. Nelle scorse ore ha preso il via un'intervento di sistemazione dei semafori all’incrocio tra via Po, via Rossini e via Accademia Albertina.

Civich sul posto

Per questo motivo gli impianti risultano spenti ed il traffico è regolato di giorno dagli agenti della Polizia Locale. Di sera e notte, la circolazione è gestita con segnaletica verticale e orizzontale.

Intervento da 20mila euro

Per quanto riguarda l'incrocio è prevista la sostituzione delle lanterne — una ventina in totale — e dell’armadio regolatore, cioè il sistema che gestisce il funzionamento dei semafori. L’obiettivo è uniformare l’impianto di via Po angolo via Accademia/ Rossini agli altri già presenti lungo la via. 

Il costo complessivo dell’intervento, che dovrebbe concludersi domani, è di circa 20 mila euro.

Cinzia Gatti

