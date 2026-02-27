Vicenda Tuccio, il Comune di Nichelino prende atto della sentenza del Tar

Dopo l'annullamento definitivo dell'interdittiva antimafia a carico della Tuccio Costruzioni Srl, provvedimento ritenuto illegittimo poiché fondato su sospetti meramente apparenti, interviene anche il Comune di Nichelino. "Abbiamo preso atto della sentenza - fanno sapere dagli uffici della Città - in passato avevamo adottato i provvedimenti previsti in casi come questi, ora recepiamo la nuova istanza del Tar della Lombardia".

Il Prefetto di Milano, ove ha sede l’azienda, aveva infatti adottato la misura afflittiva in data 28 aprile 2025, ora clamorosamente stravolta dai Giudici amministrativi milanesi. L’interdittiva aveva portato infatti alla revoca immediata delle autorizzazioni al subappalto da parte dei Comuni di Nichelino e Vinovo e del Politecnico di Torino, esponendo fattivamente la ‘Tuccio Costruzioni’ e i suoi dipendenti a danni gravissimi che il Tar della Lombardia aveva già scongiurato accogliendo l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento ora annullato.

Fatto sta che, in virtù di un sospetto meramente apparente, la ‘Tuccio Costruzioni’, allora amministrata dall’imprenditore Rosario Tuccio mai indagato per reati di stampo mafioso, degno e valente continuatore della realtà fondata sessant’anni orsono dal padre Orazio nonché dimessosi prudenzialmente da ogni carica sociale durante tutto l’iter giudiziario - sono sfumati ben 25 milioni di euro di lavori pubblici e privati, a seguito di commesse revocate e crollo del fatturato in un momento di virtuosa crescita aziendale.