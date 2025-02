Ancora una spaccata a colpi di tombino: nel mirino il Carrefour vicino a Porta Palazzo

Ancora una spaccata, ai danni di un negozio di Torino. Ancora una volta, utilizzando un tombino come oggetto per farsi strada a portare via in fretta e furia quel che è possibile.



Questa volta a finire nel mirino dei malintenzionati è stato il Carrefour express che si trova a pochi passi da Porta Palazzo: all'angolo tra via della Basilica e via Conte Verde.



In quella zona ci sono alcuni tombini che sono stati estratti facilmente e abbandonati accanto alle vetrine dopo il colpo. Sul caso indagano le forze dell'ordine: i fatti sono avvenuti nella notte. Sono stati portati via prodotti di consumo.