Nuova CUMET: utensili di precisione in metallo duro e soluzioni su misura con MYcarbide

Nel mondo della meccanica di precisione, la differenza la fanno dettagli apparentemente invisibili: una tolleranza rispettata, una finitura migliore, un ciclo più stabile. In questo scenario si inserisce Nuova C.U.M.E.T. , realtà italiana specializzata nella progettazione e produzione di utensili di precisione, con un approccio che unisce capacità produttiva, disponibilità a magazzino e supporto tecnico orientato al risultato. Oggi l’azienda propone un’offerta ampia, con oltre 150.000 prodotti in pronta consegna e una gamma che copre dalle micro frese Ø 0,1 mm fino a punte e utensili per le lavorazioni più diffuse.

Fondata nel 1979 da Ida e Vittorio Padalino, Nuova CUMET ha sviluppato nel tempo un know-how specifico sugli utensili in metallo duro integrale, evolvendo da lavorazioni inizialmente semiautomatiche a un modello industriale basato su tecnologie CNC e sistemi di controllo avanzati. Tra le dotazioni citate rientrano macchine Walter e Rollomatic, oltre a sistemi di misura come Zoller Genius 3, elementi che spiegano la capacità dell’azienda di lavorare con tolleranze sempre più strette e standard qualitativi elevati.

Dal punto di vista commerciale, la proposta è costruita per essere concreta: rapidità di risposta (con preventivi entro 24 ore), spedizioni rapide e un’assistenza che accompagna il cliente nella scelta dell’utensile più adatto o nella definizione di una soluzione dedicata. Questa impostazione è particolarmente utile per officine, reparti produttivi e progettisti che devono ridurre i tempi di attrezzaggio e aumentare l’affidabilità dei processi, soprattutto quando cambiano materiali, macchine o condizioni di taglio.

La gamma copre molte delle esigenze tipiche dell’asportazione truciolo: frese (anche per grafite, alluminio, rame, materiali difficili), punte convenzionali e ad alto rendimento, alesatori, lime rotative, seghe circolari, oltre a cilindretti e bulini per lavorazioni specifiche. È una completezza che consente di trovare l’utensile giusto per applicazioni differenti, dalla meccanica generale fino a lavorazioni ad alta precisione e micro-lavorazioni, con geometrie e soluzioni pensate per ridurre vibrazioni, migliorare evacuazione truciolo e stabilizzare il ciclo.

La solidità del modello produttivo è supportata anche da un’impostazione organizzativa orientata al miglioramento continuo: l’azienda dichiara certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, con uno scopo che include progettazione e produzione di utensili standard e speciali in metallo duro integrale per la meccanica in generale.

Accanto alla produzione “a catalogo”, un ruolo centrale è svolto dalla business unit dedicata agli utensili speciali MYcarbide : qui l’attenzione si sposta su consulenza tecnica e progettazione su disegno, per processi complessi o esigenze produttive molto specifiche. L’idea è “sartoriale”: partire da uno studio di fattibilità, proporre disegni tecnici e parametri di taglio, fino alla realizzazione dell’utensile personalizzato. I vantaggi dichiarati sono chiari: meno scarti, flussi di lavoro ottimizzati e materiali selezionati per durata e prestazioni.

MYcarbide opera con un servizio a 360° su utensili in metallo duro e su soluzioni dedicate (ad esempio frese per filettatura, frese di forma, utensili per alesatura, punte speciali e utensili PCD), lavorando per settori dove la precisione è un requisito competitivo: aerospaziale, medicale/dentale, automotive, ferroviario, stampi, energia, accessori moda, rubinetteria e valvolame.

In un momento storico in cui la manifattura deve conciliare qualità, costi e velocità, la proposta di Nuova C.U.M.E.T. si gioca su una formula semplice: precisione tecnica, disponibilità reale, risposta rapida e supporto dedicato. Per approfondire gamma, settori e soluzioni, il riferimento è il sito ufficiale: https://www.nuovacumet.com/

