Operatori del call center con i posti a rischio, la replica di Pro&Out: "Dialogo aperto con Gap per scongiurare i licenziamenti"

"Scongiurare il licenziamento dei lavoratori coinvolti". Sono queste le parole che volevano sentirsi dire - con ogni probabilità - le lavoratrici e i lavoratori che nei giorni scorsi si sono dati appuntamento ai piedi del Grattacielo della Regione per protestare contro la perdita del proprio posto di lavoro. Ad affiancarli, il sindacato di Sì Cobas.



A distanza di poche ore, ecco la replica da parte dell'azienda interessata, la Pro&Out, che ha in appalto i servizi per Gap srl, che a sua volta ha Generali assicurazioni tra i suoi clienti. "I servizi oggetto delle notizie sono erogati da Pro&Out Service a favore di GAP Srl, società con cui Pro&Out intrattiene un rapporto di appalto nel quale ha progressivamente maturato la gestione di diversi clienti", specifica una nota ufficiale.



Che prosegue: "Le condizioni dell’appalto sono definite esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale tra Pro&Out e GAP Srl. Generali Assicurazioni è cliente di GAP e rimane del tutto estranea alla presente vicenda, non avendo alcuna influenza sulle condizioni di appalto né sui rapporti di lavoro in questione".



E poi il passaggio che più sta a cuore alle persone che si erano radunate sotto il Grattacielo per chiedere risposte e garanzie: "Il mantenimento di tutti i posti di lavoro ed una retribuzione adeguata è il nostro obiettivo primario, sono per questo tuttora attivi e aperti i canali di dialogo con GAP, con l’obiettivo di individuare una soluzione conservativa, che possa scongiurare il licenziamento dei lavoratori coinvolti".