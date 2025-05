Auto distrutta dalle fiamme a Torino nord: pompieri in azione

Un'auto in fiamme nel tardo pomeriggio a Torino, vicino alla rotatoria dell'incrocio tra corso Giulio Cesare e via Ivrea, nel quartiere di Pietra Alta.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco ha spento l'incendio, scoppiato per cause ancora da accertare. Il rogo ha completamente avvolto il mezzo, che è andato totalmente distrutto: fortunatamente gli occupanti sono riusciti a scendere in tempo e nessuno è rimasto ferito.

Parzialmente ridotta la carreggiata verso il centro città sul ponte Ferdinando di Savoia, con la chiusura di una corsia.