Quali fattori influenzano la quotazione dell’oro usato

Ma in realtà ci sono tre livelli diversi: (1) il prezzo di riferimento dell’oro sul mercato globale, (2) il valore teorico del tuo oggetto (purezza × peso), (3) l’offerta reale dell’operatore (valore teorico − costi/margini/rischi). Il fraintendimento più comune è pensare: “mi devono pagare la quotazione”. No: senza specificare purezza, peso effettivo e percentuale riconosciuta, non esiste un numero unico “giusto”.

In più, la base di partenza può cambiare più volte al giorno: il riferimento internazionale può essere fissato a orari precisi o oscillare “live”; inoltre conta la valuta (spesso USD) e quindi anche il cambio EUR/USD. In questo articolo, grazie all’esperienza del compro oro a Torino Comproorodoro.it,, capiremo cosa guardare prima di vendere e cosa chiedere al banco per evitare sorprese e valutazioni opache.

La quotazione internazionale dell’oro: il punto di partenza

Quando senti parlare di “prezzo dell’oro”, quasi sempre si fa riferimento a un valore internazionale di base, chiamato LBMA Gold Price. È un benchmark usato a livello globale come punto di riferimento per il valore dell’oro puro. Viene aggiornato due volte al giorno e serve come indicazione generale del valore del metallo, non come cifra che riceverai automaticamente vendendo i tuoi gioielli. I compro oro e gli operatori partono da questo numero, ma poi lo adattano in base alla purezza, al peso e ai propri costi.

C’è anche un altro aspetto pratico da capire: questo prezzo è spesso espresso in dollari per oncia, non in euro per grammo. Per usarlo come riferimento in Italia, deve essere convertito in euro e rapportato ai grammi. Senza entrare in calcoli complicati, il concetto importante è questo: il prezzo che vedi online è una base teorica per l’oro puro, mentre il valore reale del tuo oggetto dipenderà sempre da quanta parte è davvero oro e da quanto pesa.

La purezza dell’oro usato (carati)

Il secondo fattore fondamentale è la purezza, cioè quanta parte dell’oggetto è realmente oro. I carati servono proprio a indicarlo. L’oro 24 carati è quasi puro, mentre l’oro 18 carati contiene circa il 75% di oro (spesso indicato anche con il numero 750). Altri titoli comuni sono 585 (14 carati) e 375 (9 carati). In pratica, carati e numeri come 750 o 585 indicano la stessa cosa: la percentuale di oro presente nella lega. Più questo numero è alto, più oro c’è e maggiore è il valore.

Per capire la purezza, il primo indizio è il punzone, cioè il piccolo numero inciso sul gioiello. Tuttavia, non sempre basta: può essere rovinato, poco leggibile oppure l’oggetto può avere parti non in oro. Per questo gli operatori fanno delle verifiche aggiuntive, con test specifici che permettono di stimare la composizione. Per chi vende, la cosa più importante non è il tipo di test usato, ma la chiarezza: una valutazione affidabile deve spiegarti che purezza è stata rilevata e su quale base.

Il peso dell’oggetto in oro

Il valore non dipende dal “peso dell’oggetto”, ma dai grammi di metallo prezioso effettivo. Pietre, perle, parti non in oro, inserti e componenti possono gonfiare il peso totale senza aumentare il valore dell’oro. Esempio pratico: anello da 8 g con pietra e castone misto → il “peso utile” in oro può essere inferiore agli 8 g, perché una parte non è metallo prezioso (o non è della stessa lega). Qui la domanda giusta è: “state pesando solo l’oro o tutto l’oggetto?”

Buone pratiche di tutela: chiedi la pesata a vista, chiedi se la pesata include pietre/parti non metalliche e fatti confermare il peso finale prima di accettare l’offerta. Anche lo strumento conta: in ambito professionale esistono bilance pensate per transazioni “legal for trade”, utili come standard di buona pratica per trasparenza e correttezza operativa.

Il margine applicato dai compro oro

Questa è la parte che spiega davvero perché “quotazione” e “incasso” non coincidono. Un operatore di solito non paga il 100% del valore teorico perché si prende carico di rischi e costi: il rischio prezzo (l’oro può scendere tra acquisto e rivendita), costi operativi (sicurezza, personale, affitto), costi tecnici (test, selezione, gestione), e spesso una filiera a valle (fusione/raffinazione tramite partner). Quindi lo scarto non è automaticamente una truffa: può essere il prezzo del servizio e del rischio.

Quanto incide? Non esiste una percentuale “ufficiale” valida ovunque. La percentuale può variare con quantità, concorrenza locale, purezza, volatilità del mercato e rapidità di liquidazione. Alcune fonti consumer/industry riportano scarti variabili come ordine di grandezza, ma vanno letti come indicativi, non come standard. Il consiglio più solido, per non farti raccontare numeri “magici”, è semplice: confronta 2–3 offerte nello stesso giorno e chiedi a ciascuno la percentuale riconosciuta sul teorico.

Checklist “valutazione sana” vs sospetta: una valutazione sana di solito include test o spiegazione della purezza, pesata chiara, e una spiegazione (anche a voce) di come si arriva alla cifra. Red flags: niente test, pesata non trasparente, cifra “a sensazione”, fretta, risposte evasive su carati/peso/percentuale. Il modo migliore per tutelarti non è indovinare: è misurare (purezza, peso, percentuale) e confrontare.

Domanda e offerta nel mercato globale

Il prezzo di riferimento dell’oro si muove anche per dinamiche globali di domanda e offerta. In modo pratico, puoi pensare a quattro “blocchi” di domanda: gioielleria, tecnologia, investimenti (ETF, lingotti/monete) e banche centrali. Se, per esempio, la gioielleria rallenta, investimenti e banche centrali possono comunque sostenere la domanda e influenzare le aspettative di mercato.

Un dato utile per capire il peso degli istituzionali: nel 2025 gli acquisti delle banche centrali sono stati 863 tonnellate. Questo non ti dice “quanto ti pagano” al banco, ma spiega perché la base di partenza (il benchmark) può muoversi molto anche senza che tu “faccia nulla”.

Dollaro, cambio e fattori macro

In Italia ragioni in euro, ma l’oro spesso è prezzato in dollari: quindi, a parità di prezzo in USD, se cambia EUR/USD cambia anche il valore “letto” in euro. Per orientarti, esistono tassi di riferimento pubblicati da istituzioni come la banca centrale: utile come contesto di affidabilità del dato-cambio, non per fare trading.

Poi ci sono i fattori macro: incertezza e tensioni aumentano l’interesse per l’oro come “bene rifugio”, mentre tassi e inflazione possono modificare il costo opportunità di detenere oro rispetto ad altri asset. Qui la cosa pratica da portarsi a casa è: la base (benchmark) è mobile, quindi ha senso controllare quando è stata rilevata la quotazione che ti stanno citando.

Come capire quanto vale davvero il tuo oro usato

Procedura in 5 passi, replicabile:

Controlla una quotazione di riferimento (benchmark/spot): è la base, non l’incasso. Identifica i carati: punzone 750/585/375 o test dichiarato. Pesa in modo trasparente: chiarisci peso utile vs peso totale. Calcola il teorico: (€/g 24k) × (frazione purezza) × (grammi). Confronta 2–3 offerte e chiedi: percentuale riconosciuta, eventuali trattenute/condizioni.









