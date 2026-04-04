Il mercato di corso Spezia in affanno: “Dopo 20 anni serve un restyling”

Da vent’anni in attesa di un restyling, parliamo del mercato di corso Spezia, uno dei poli storici della zona sud, situato in posizione strategica a ridosso della futura “Città della Salute” e al servizio quotidiano di migliaia di residenti del quartiere Nizza-Millefonti.

Cosa non va

A riaccendere i riflettori sono il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano e il coordinatore al Commercio Dario Pera, che sottolineano come l’area mercatale viva oggi una fase di evidente difficoltà rispetto al passato. Tra banchi disposti in modo disordinato e le cosiddette “lose ballerine”, il mercato appare - raccontano - “meno attrattivo sia dal punto di vista estetico che commerciale”.

"Tante volte abbiamo segnalato la pericolosità del plateatico, così come tutte le transenne che mancano in piazza Bozzolo. Al loro posto, tuttavia, sono rimasti pericolosi spuntoni" ha aggiunto il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta.

I fondi olimpici

L’ultimo intervento strutturale in occasione dei lavori legati ai fondi olimpici che portarono alla realizzazione del sottopasso Spezia, collegamento tra corso Unità d’Italia e l’area del Lingotto. In quell’occasione il mercato venne arretrato tra via Nizza e via Genova, ridefinendo l’assetto attuale.

“Oggi - evidenziano Miano e Pera - è necessario un cambio di passo”. Tra le priorità indicate: una manutenzione straordinaria del plateatico, interventi mirati sulle criticità più evidenti e soprattutto una revisione complessiva del layout. Il riposizionamento dei banchi, secondo la Circoscrizione, potrebbe restituire ordine e maggiore fruibilità all’area, rendendola più accogliente per clienti e operatori.

Obiettivo rilancio

L’obiettivo è rilanciare un presidio commerciale di prossimità fondamentale per Lingotto e Nizza Millefonti, anche in vista delle trasformazioni urbanistiche legate alla sanità e al polo ospedaliero. “La Circoscrizione 8 è pronta a fare la sua parte”, conclude il presidente, aprendo alla possibilità di un confronto con il Comune e gli operatori per definire un progetto di riqualificazione condiviso.