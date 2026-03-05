eVISO cerca consulenti commerciali sul territorio: spazio a persone motivate, pronte a crescere nel settore luce e gas

eVISO S.p.A. – società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta con sede a Saluzzo (CN), ha avviato un nuovo annuncio per lo sviluppo della rete commerciale diretta in Piemonte e Liguria. A supporto degli ambiziosi piani di sviluppo e della profonda relazione con il territorio, l’azienda è alla ricerca di consulenti commerciali determinati, motivati e orientati alla relazione, pronti a contribuire ogni giorno al successo dei clienti e alla crescita condivisa.

Fondata nel 2012 con l’obiettivo di portare trasparenza, tecnologia e un servizio di valore nell’offerta di energia per imprese e famiglie, eVISO ha sviluppato una proposta distintiva nel mercato italiano. Il modello di vendita diretta si basa sulla capacità di ascolto, sulla comprensione delle esigenze energetiche reali e su soluzioni concrete su misura che aiutino a gestire e ottimizzare i consumi grazie anche a strumenti digitali proprietari.

“eVISO vuole continuare ad investire nelle persone e in un servizio eccellente per i clienti, per questo cerchiamo professionisti capaci di comprendere i bisogni, proporre soluzioni trasparenti e accompagnare ogni interlocutore con competenza e responsabilità” ha dichiarato Davide Debernardi, Direttore HR People & Culture di eVISO. “I valori che guidano l’azione commerciale di eVISO sono chiari e concreti: cliente al centro, trasparenza nelle proposte, coraggio nelle decisioni e una presenza territoriale concreta, con una sede operativa che risponde direttamente da Saluzzo e garantisce supporto continuo alla rete.”

Il profilo ricercato è quello di consulenti commerciali orientati alla relazione, con attitudine all’ascolto e capacità di sviluppare il territorio attraverso un presidio costante e qualificato. L’obiettivo è costruire rapporti di fiducia duraturi, supportati da strumenti tecnologici proprietari che permettono analisi puntuali dei consumi e proposte personalizzate.

Ai consulenti commerciali eVISO offre:

un brand strutturato e riconosciuto;

strumenti digitali proprietari a supporto dell’attività consulenziale;

percorsi di formazione continua;

affiancamento operativo costante dalla sede.

Il piano di inserimenti riguarda in particolare le regioni Piemonte e Liguria, in coerenza con la strategia di rafforzamento della presenza locale e di sviluppo di relazioni di lungo periodo con il tessuto imprenditoriale e residenziale.

Le candidature possono essere inviate attraverso il seguente link: https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=2318&SG=6&FT=894&ID=98293&LN=IT