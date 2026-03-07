La chirurgia plastica come strumento per riscoprire la propria essenza e unicità

C’è un equivoco che, da sempre, accompagna la chirurgia plastica come un’ombra. L’idea che sia una scorciatoia: un colpo di spugna sull’insicurezza, una bacchetta magica contro il tempo, una promessa di felicità “da cartolina”, riservata a milionari eccentrici e vanitosi. È un equivoco comodo, perché semplifica tutto. Ma è anche un malinteso pericoloso, perché riduce una storia complessa, quella di una persona, a una questione di centimetri e simmetrie.

È per smontare questo equivoco che nasce il mio libro “Chirurgia dell’anima: oltre la forma verso l’essenza”: non per suggerire “trucchi” o per promettere miracoli, anzi: mette subito in chiaro che qui non troverai un manuale per diventare qualcun altro. L’ambizione è esattamente opposta: provare a raccontare, con parole accessibili, ma senza addolcire la realtà, come il lavoro sul corpo possa diventare un modo per riaprire un dialogo con sé stessi. Un dialogo che spesso si interrompe per ferite invisibili: quelle che non sanguinano, ma scavano. Quelle che non fanno rumore, ma cambiano la postura con cui stiamo nel mondo.

Perché scriverlo, allora? Perché dietro molte richieste di chirurgia non c’è solo un “non mi piaccio”. C’è una storia. A volte c’è una cicatrice che ricorda un evento traumatico, a volte un corpo che dopo una gravidanza, una malattia, un dimagrimento importante, non viene più percepito come “casa”. A volte c’è il peso specifico di parole ricevute negli anni, giudizi, svalutazioni, confronti, che si depositano addosso come polvere e finiscono per farci credere che la nostra identità sia un difetto da correggere. Il libro nasce per dire che queste dinamiche esistono, che non sono debolezze “da social”, e che il tempo da solo non è sempre quel medico saggio che ci raccontiamo: talvolta lascia che l’infezione diventi abitudine, che il dolore si faccia normalità.

Questo volume insiste su un concetto che oggi è quasi controcorrente: la bellezza non è la perfezione, è coerenza. È quell’armonia unica che nasce quando ciò che sentiamo dentro e ciò che mostriamo fuori tornano a parlarsi, senza guerra. Non è “essere più belli” nel senso di somigliare a qualcuno, ma riconoscersi. E riconoscersi, spesso, è un gesto terapeutico in sé.

C’è poi un’altra ragione, più personale, che attraversa queste pagine: il privilegio (e la responsabilità) di incontrare persone nel momento in cui sono più vulnerabili. Chi va dal chirurgo spesso arriva dopo mesi, a volte anni, di esitazioni, di vergogna, di tentativi di “farsela passare”. E in quel momento la chirurgia diventa anche ascolto: non solo un gesto tecnico, ma un accompagnamento. Lo scritto è un’estensione di quella mano tesa: un modo per raggiungere chi forse non si incontrerà mai di persona, offrendo non risposte preconfezionate, ma domande utili, strumenti di consapevolezza, e soprattutto un invito a non fermarsi alla superficie. Perché le domande quando sono oneste mettono in cammino più delle risposte.

In filigrana, c’è una posizione chiara anche rispetto al nostro tempo: viviamo immersi in immagini, filtri, confronti continui. Il rischio è confondere l’unicità con l’omologazione, l’autenticità con la performance. Questo libro prova a fare l’operazione più difficile: riportare la chirurgia plastica alla sua dimensione più autentica e più etica, quella di uno strumento. Uno strumento che, quando è usato bene, non ti trasforma e ti aiuta a riappropriarti della tua vera essenza.

Il cammino che viene proposto, infatti, non è un viaggio per tornare “a prima”, ma un percorso per diventare ciò che possiamo essere adesso, con le ferite trasformate in feritoie da cui entra luce. Non è retorica motivazionale: è una constatazione clinica e umana insieme. In sala operatoria si lavora su tessuti, certo. Ma nella vita reale si lavora su significati, identità, libertà. E la libertà, molto spesso, comincia quando smettiamo di nasconderci perfino a noi stessi.

Per chi vorrà approfondire e confrontarsi dal vivo, il libro sarà presentato anche attraverso una serie di conferenze dal titolo “Filosofia della Bellezza: educare per generare valore e consapevolezza”. La prima, alla quale siete tutti invitati, si terrà all’Accademia Albertina di Torino la sera del prossimo 31 marzo.



Luca Spaziante

Chirurgo Plastico

Dirigente Medico SCU Chirurgia Plastica Ricostruttiva - AOU Città della Salute e della Scienza, Coordinatore degli ambulatori di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - GVM Clinica Santa Caterina, Torino, Direttore Scientifico - Art Beauty Clinic, Membro del Comitato Tecnico Scientifico - ACTO Italia e ACTO Piemonte.

