Cancello rotto ai giardini Scafidi: "Se un pallone scappa in strada si rischiano incidenti"

Fumata grigia per la possibile realizzazione di un nuovo cancello - lato lungo Po Antonelli - nei giardini dedicati a Vito Scafidi, in piazza Chiaves. Al momento, infatti, mancano i fondi necessari all'intervento (circa 1.500 euro). A chiedere i lavori sono i consiglieri della Lega della Circoscrizione 7, Daniela Rodia e Daniele Moiso.

Cancello guasto

Il cancello è rotto da un anno. Tanto che ancora oggi è presente solo una delle due porte, l'altra è stata rimossa dagli uffici in quanto non più utilizzabile. "In primavera e in estate quel giardino è frequentato da centinaia di bambini delle scuole elementari e medie - racconta l'ex consigliere del Carroccio, Alessandro Cusanno, in qualità di residente -. Un parco giochi così frequentato deve avere una priorità, la sicurezza dei bambini. La scorsa estate, per fare un esempio, il pallone lanciato da un bimbo è quasi uscito in strada. Ma che succede se un ragazzino viene investito? Chi si assume la responsabilità?".

[Il consigliere Moiso indica i danni alla transenna del giardino]

Ammaloramento e vandali

Nel frattempo i consiglieri Rodia e Moiso presenteranno una interpellanza che toccherà altri due temi: l'ammaloramento della cancellata e gli atti vandalici. "Ci appelliamo anche all'amministrazione comunale - spiegano i due -, affinché venga realizzato un attraversamento pedonale rialzato verso il Po, in modo che le auto possano rallentare. Ci auguriamo vengano trovate le risorse per un intervento".

“Verificheremo con gli uffici tecnici se è una delle priorità su cui intervenire, in base alle risorse a disposizione” la replica affidata al presidente del centro civico, Luca Deri che in commissione ha ricordato come "quel cancello fosse sempre aperto, anche quando era perfettamente funzionante".