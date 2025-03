Domenica 9 Marzo, dalle ore 9 alle ore 19, in via Nizza, nel tratto compreso tra corso Dante e via Valperga Caluso, si terrà la festa di via denominata "Evviva la primavera".

Nel corso della giornata ci saranno giochi e laboratori di educazione ambientale per bambine e bambini, gonfiabili, truccabimbi, l'esposizione di auto d'epoca e la partecipazione del consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi.

L'evento ha ottenuto il patrocinio della Circoscrizione 8.