Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - L'Atalanta torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 7 marzo, la Dea ospita l'Udinese - in diretta tv e streaming - nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio, risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno di Bergamo, mentre in campionato è stata sconfitta dal Sassuolo per 2-1 nell'ultimo turno. Quella di Runjaic invece ha battuto 3-0 la Fiorentina in casa.

La sfida tra Atalanta e Udinese è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Atalanta-Udinese sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.