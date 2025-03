Il playground di via Isonzo intitolato a Roberto Violante

Si è svolta, questa mattina, 7 marzo 2025, la cerimonia di intitolazione a Roberto Violante del campo sportivo situato all’interno del giardino “Francesco Salerno”, in via Isonzo, di fronte ai numeri civici 125-129, in Borgo San Paolo (Circoscrizione 3).

Aprendo la serie degli interventi ufficiali, l’assessore Tresso ha ricordato il carisma e la sensibilità di Violante, capace di mettere al servizio del progetto la sua esperienza e le sue capacità, in una visione che metteva insieme l’amore per il basket con la possibilità di renderlo inclusivo. Un concetto ripreso da Francesca Troise che ha sottolineato la capacità di Violante di insegnare che lo sport deve essere un diritto di tutti, un linguaggio universale capace di unire e migliorare le nostre vite. Un esempio che può aiutare questo campo a diventare luogo di inclusione, di sfide da realizzare, di sogni da realizzare. Grippo, nel concludere la serie degli interventi, ha sottolineato come l’intitolazione odierna sia la conclusione di un percorso che ha avuto inizio nel luglio del 2023 su iniziativa della signora Mentasti, la moglie di Violante, alla quale deve essere rivolto un particolare ringraziamento per avere sostenuto con forza questa iniziativa.