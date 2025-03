Ragazzo in bici investito in corso Agnelli: traffico in tilt per mezz'ora

Momento di paura per un ciclista investito in corso Agnelli all'angolo con via Buenos Aires.

Momenti di paura

Poco dopo le ore 16 di oggi, venerdì 7 marzo, un ragazzo che procedeva in sella alla sua due ruote in direzione del centro cittadino, è stato investito da una macchina, una Mercedes di colore grigio, cadendo rovinosamente a terra vicino alla sede dei binari.

Il ragazzo non grave

Fortunatamente l'uomo è cosciente ed è stato caricato sull'ambulanza dai sanitari della Croce Verde di Torino per il trasporto in ospedale per ragioni di sicurezza, ma è sveglio e non sembra aver riportato gravi conseguenze.

Traffico in tilt

Per permettere il soccorso il tram 10, in direzione del centro, è stato bloccato per circa mezz'ora, così come è stata chiusa la corsia centrale di corso Agnelli verso Santa Rita.

Sul posto anche la Polizia Municipale e la Stradale. Dopo una mezz'ora di grande confusione e traffico in tilt, la situazione si sta normalizzando.