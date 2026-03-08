Volo, hotel, dentista: cosa c'è davvero dentro un pacchetto di turismo dentale (e cosa controllare prima di firmare)

Il mercato del turismo dentale si è trasformato in modo significativo negli ultimi anni. Quello che una volta era un fenomeno di nicchia — qualche paziente con un preventivo molto alto che cercava alternative all'estero affidandosi al passaparola — è diventato un settore strutturato, con cliniche che offrono pacchetti tutto compreso, coordinatori dedicati ai pazienti italiani e protocolli consolidati per gestire trattamenti complessi su persone che abitano a centinaia di chilometri di distanza.

Il problema è che la parola "pacchetto" non ha una definizione standard. Due cliniche possono offrire un "pacchetto impianto completo" a prezzi molto diversi includendo cose molto diverse — e non sempre questo è chiaro al momento della prima consultazione. Prima di prendere qualunque decisione, vale la pena capire esattamente cosa si sta comprando.

Cosa include un pacchetto base e cosa spesso non include

I pacchetti di turismo dentale ruotano quasi sempre intorno al trattamento principale — l'impianto, la riabilitazione All-on-4, le faccette — con l'aggiunta di alcuni servizi logistici che variano da clinica a clinica.

La consulenza iniziale a distanza è generalmente gratuita e avviene via email o videochiamata: si inviano radiografie o OPT (ortopantomografia), si descrive la situazione clinica, si riceve un preventivo indicativo. Attenzione alla parola "indicativo": un preventivo fatto senza una visita clinica diretta e senza una TAC cone beam è per definizione provvisorio. La valutazione reale — e quindi il costo finale — avviene solo dal vivo, durante il primo soggiorno.

Il trasferimento aeroporto-clinica-hotel è spesso incluso nei pacchetti delle cliniche più strutturate, o offerto a costo simbolico. L'hotel non è quasi mai incluso nel prezzo del trattamento — va valutato a parte, anche se molte cliniche hanno accordi con strutture convenzionate a prezzi agevolati per i pazienti internazionali.

I materiali di consumo, le anestesie locali e le radiografie digitali intraoperatorie sono normalmente inclusi nel prezzo dell'intervento. Le TAC cone beam pre-chirurgiche, gli eventuali innesti ossei o i rialzi del seno mascellare e le corone provvisorie sono voci che possono comparire separatamente e che vanno verificate esplicitamente prima della firma.

Il modello a due soggiorni e perché esiste

La struttura tipica per trattamenti implantologici prevede due viaggi distinti. Nel primo — generalmente tre-cinque giorni — si effettua la visita di valutazione approfondita, si eseguono le diagnostiche, si procede con le estrazioni se necessarie e con il posizionamento degli impianti. Il paziente parte con una protesi provvisoria funzionante.

Il secondo soggiorno, che si pianifica dopo il periodo di osteointegrazione — variabile da tre a sei mesi a seconda del caso clinico, dell'osso disponibile e del protocollo seguito — serve per il montaggio delle corone o della protesi definitiva.

Tra i due soggiorni, le cliniche organizzate gestiscono il follow-up a distanza: fotografie, eventuali videochiamate, indicazioni per il dentista locale in caso di necessità urgenti. È uno degli aspetti su cui vale la pena chiedere esplicitamente come funziona prima di partire: la qualità del supporto post-operatorio a distanza è uno degli indicatori più affidabili del livello di professionalità della struttura.

Le domande da fare prima di prenotare

Chi valuta seriamente questa opzione dovrebbe raccogliere risposte precise su almeno una serie di punti. Quale sistema implantare viene utilizzato — e il chirurgo è certificato per quel sistema? La risposta "impianti di qualità europea" non è sufficiente: esistono decine di sistemi implantari con caratteristiche e storie cliniche molto diverse, e i principali produttori rilasciano certificazioni specifiche agli operatori.

Quante TAC cone beam sono incluse nel preventivo, o vengono fatturate separatamente? In caso di complicanza — un'infezione, un impianto che non integra — qual è il protocollo e chi copre i costi? La clinica ha referenti in Italia, o il paziente deve gestire eventuali problemi completamente da solo?

Le garanzie sui lavori protesici — corone, ponti, protesi definitive — esistono, e per quanto tempo e a quali condizioni? Una garanzia scritta è un segnale di serietà; l'assenza di qualunque forma di garanzia documentata dovrebbe far riflettere.

Il risparmio reale: come calcolarlo senza illudersi

Il risparmio effettivo si calcola sottraendo dal preventivo italiano il costo totale del trattamento all'estero più i costi di viaggio e soggiorno per entrambi i soggiorni. Per trattamenti semplici su uno o due impianti il margine può essere relativamente contenuto una volta aggiunti i voli e almeno quattro notti di hotel. Per riabilitazioni complesse — All-on-4 o All-on-6, ricostruzioni complete, casi che richiedono innesti — il risparmio rimane spesso sostanziale anche dopo aver conteggiato tutto.

Il calcolo cambia però se si includono le spese di follow-up: se durante l'osteointegrazione si rende necessaria una visita urgente e un nuovo volo, quel costo va messo nel conto. Non per scoraggiare la scelta, ma per farla con piena consapevolezza dei numeri reali.

Per chi vuole costruire questa stima con più precisione — capendo quali voci sono tipicamente incluse, quali variano da struttura a struttura e quali domande porre durante la consulenza iniziale — esiste una guida pratica su come organizzare un viaggio odontoiatrico dall'inizio alla fine che affronta ogni fase del processo in modo dettagliato, dalla prima consulenza online fino al rientro definitivo con il trattamento completato.

Il consumatore informato fa scelte migliori

Il turismo dentale non è per tutti, e non è la risposta giusta in ogni situazione. Casi molto complessi con storia medica significativa, pazienti che non possono viaggiare agevolmente, trattamenti che richiedono molte sedute ravvicinate: sono tutti scenari in cui la vicinanza al professionista ha un valore concreto che non si misura solo in euro.

Ma per la fascia ampia di pazienti con trattamenti ben definiti, una salute generale normale e la capacità di organizzare due viaggi nell'arco di qualche mese, il mercato internazionale offre oggi standard clinici e tecnologici che rendono il confronto con l'Italia non più così scontato come lo era fino a qualche anno fa. L'unica vera tutela, in entrambi i casi, è la qualità dell'informazione con cui si entra nella stanza del dentista — che sia a Torino o a Tirana.







Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.