Umberto Maria Giardini, in concerto allo sPAZIO211

A distanza di due anni e in piena fase promozionale del suo nuovo album “Olimpo Diverso” (La Tempesta dischi / Master Music) torna per una serie di appuntamenti assolutamente imperdibili Umberto Maria Giardini.

La tappa a Torino sarà allo sPAZIO211 sabato 14 marzo alle ore 21.

Accompagnato da una nuova band e fedele a un suono assolutamente riconoscibile, U.M.Giardini resta devoto alla matrice rock di alto profilo che lo contraddistingue, garantendo una nuova performance di altissimo livello e di spiccata attitudine alla psichedelia.

Umberto Maria Giardini è una delle voci più originali e visionarie della scena musicale italiana contemporanea. Nato artisticamente come Moltheni, tra la fine degli anni Novanta e i Duemila si è imposto come cantautore atipico e fuori dagli schemi, capace di unire intensità poetica e ricerca sonora. Con dischi diventati di culto – da Natura in replay a Supersantos – ha dato vita a un universo musicale sospeso tra rock alternativo, lirismo intimista e suggestioni psichedeliche.

Nel 2012 sceglie di firmarsi con il suo vero nome, inaugurando un nuovo percorso con l’album La dieta dell’imperatrice. Da allora ha pubblicato una serie di lavori che hanno consolidato la sua identità di autore raffinato e coraggioso, come Protestantesima, Futuro Proximo e Forma Mentis.

La sua scrittura, sempre riconoscibile, intreccia immagini visionarie, introspezione e tensione spirituale, spaziando tra rock, elettronica e sperimentazione melodica.

Con il nuovo album Olimpo Diverso (La Tempesta, 2025), Umberto Maria Giardini conferma la sua vocazione a trasformare ogni lavoro in un viaggio sonoro e concettuale, capace di parlare al presente con uno sguardo sempre rivolto oltre.