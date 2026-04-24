A Cumiana il 25 aprile si festeggia, ricordando la Resistenza che scelse la non-violenza

A Cumiana arriva lo spettacolo ‘Pietà l’è morta’, proposto dal gruppo della Val Chisone ‘Costruire Cantando’, sul palco si alterna musica dal vivo e narrazione, ripercorrendo la storia della ‘banda della Cattolica’, formazione partigiana nata proprio a Cumiana attorno alla figura di Silvio Geuna. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni del 25 aprile.

La rappresentazione inizierà alle 21 di domani nel ‘Salone polifunzionale della Scuola Don Bosco’ di via Cascine Nuove 2 (ingresso libero). Lo spettacolo, proposto dall’Anpi con il sostegno del Comune, racconta una vicenda particolare della lotta partigiana, quella di un gruppo di giovani, in prevalenza appartenenti all’‘Azione Cattolica’, che scelsero di non prendere parte alla lotta armata pur rifiutando di aderire al nazifascismo. Rifugiatisi sulle alture sopra Pinasca, nel vallone di Gran Dubbione, svolsero attività di controllo e informazione mantenendo contatti con le altre bande.

‘Pietà l’è morta’ vuole portare alla luce gli avvenimenti legati all’eccidio di Castelnuovo di Pinasca del 10 maggio 1944, quando dodici giovani della ‘banda della Cattolica’ vennero fucilati. La loro scelta di non-violenza non li salvò dalla repressione nazifascista durante il primo grande rastrellamento che coinvolse la Val Chisone e la Val Sangone.

Lo spettacolo si sviluppa attraverso una narrazione accompagnata da brani musicali, alcuni della tradizione e altri che rimandano a riflessioni sul presente, in un mondo in cui la guerra continua a essere purtroppo presente e vicina. Saranno presenti inoltre testimonianze dell’epoca per contribuire a ricostruire il contesto storico e umano della vicenda.