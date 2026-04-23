Al via "Adagio", la rassegna di concerti di musica classica al Pastis

“Portare la musica classica in mezzo alle persone, durante la pausa più naturale della giornata, significa restituire loro prossimità”. Con questo intento John Bringwolves, sound artist e direttore musicale della rassegna, presenta “ADAGIO” un ciclo di concerti di musica classica in trio e quartetto dedicato all’orario di pranzo: ogni giovedì dalle 12 alle 14, al Pastis, nel Quadrilatero Romano di Torino.

Un appuntamento pensato per chi ama la musica classica ma in una veste nuova, che esce dalle sale concerti e dal conservatorio Giuseppe Verdi ed entra nei ritmi quotidiani trasformando una pausa comune in un momento di ascolto, senza fretta, senza show, senza code, senza stress e senza prenotazione.

L’iniziativa è unica a Torino per formula e atmosfera: in trio o quartetto, i musicisti Ruben Galloro, Giovanni Petzulu, Viola Sommariva, Luca Infante, Maria Sesia, Salvatore Pennisi, Michele Pracca, si alternano in un percorso sonoro compatto, perfetto per accompagnare il pranzo, il rientro al lavoro o la semplice voglia di fermarsi ad ascoltare su una panchina.

Al centro dell’esperienza c’è piazza Emanuele Filiberto, dove si crea una condizione rara: una sorta di isola di rilassamento e pace, non uno spettacolo che spezza la giornata ma un momento che accompagna. In un contesto spesso accelerato, lì si avverte un tono più lento, più quieto. “ADAGIO” crea un’atmosfera alla quale, purtroppo, non siamo più abituati.