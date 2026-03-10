Pugno di un tifoso all'allenatore della Busto Pallanuoto, Project Sport Leinì si scusa

«Rammaricati» per quanto accaduto, i vertici di Project Sport hanno voluto scrivere una lettera alla Federazione lombarda e anche piemontese, oltre che alla Busto Pallanuoto.

Busto Pallanuoto che ha vinto sabato scorso a Leinì, ma sulla vittoria è piombata subito l'amarezza: un tifoso - come da denuncia dei bustocchi ai carabinieri - ha dato un pugno in faccia al coach Andrea Crespi. L'allenatore si è dovuto recare al pronto soccorso: per fortuna niente di rotto, ma la delusione e la tristezza sono state notevoli di fronte a un atto simile. Per fortuna, anche la solidarietà, dal vicesindaco Luca Folegani ai fans di questo sport in città e non solo.

Così scrive oggi la Project Sport con il suo presidente Silvio Rocca. Pubblichiamo integralmente la lettera.

Facciamo riferimento ai fatti accaduti al termine dell’incontro di pallanuoto, di cui all’oggetto, svoltosi presso la Piscina Comunale di Leinì nella serata di sabato 7 marzo u.s.

Siamo profondamente rammaricati per gli episodi verificatisi, che non rispecchiano in alcun modo i valori di rispetto, correttezza e sportività che la nostra Società da sempre ha promosso e che dovrebbero sempre caratterizzare le manifestazioni sportive.

Per tale motivo, da tempo, siamo impegnati a rafforzare le azioni di sensibilizzazione verso i nostri sostenitori e ad adottare tutte quelle misure che impediscano l’avverarsi di eventi e situazioni tali a quelli accaduti, ma essendo altresì nell’impossibilità di sovraintendere il comportamento dei singoli.

Sarà quindi compito delle Autorità, chiamate a dirimere l’evolversi dei fatti, assumere i conseguenti provvedimenti.

Nel porgere le nostre scuse alla Federazione, agli Ufficiali di gara, alla Società ospitata, agli Atleti partecipanti, agli Staff tecnici, emerge purtroppo come la comunicazione unilaterale dell’accaduto, dal punto di vista mediatico, oltre a non rappresentare correttamente lo svolgimento dei fatti, certo non facilita l’abbassamento dei toni e la distensione degli animi.

Saluti.

Per Project Sport srl ssd l’Amministratore Unico Silvio Rocca