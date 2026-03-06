 / S. Paolo / Cit Turin

Festa della donna in piscina: ingresso gratis alla Trecate

Domenica mattina apertura speciale con acquagym per tutte le partecipanti

Un’iniziativa all’insegna dello sport e del benessere per celebrare la Giornata internazionale della donna. Domenica 8 marzo la Circoscrizione 3 promuove un’apertura straordinaria della piscina Trecate di via Alecsandri, offrendo alle donne la possibilità di accedere gratuitamente alla struttura.

La piscina, situata nel quartiere Pozzo Strada, resterà aperta dalle 9 alle 13 con la vasca da 25 metri a disposizione del pubblico femminile.

Durante la mattinata sarà inoltre organizzata un’attività di acquagym gratuita, prevista dalle 10 alle 12, pensata per chi desidera avvicinarsi all’attività fisica in acqua o semplicemente trascorrere qualche ora di sport e relax.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse in città per celebrare l’International Women's Day e punta a favorire momenti di partecipazione e benessere attraverso lo sport.

