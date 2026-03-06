“Fuorigioco alla violenza”: al Cit Turin si inaugura la mostra contro la violenza di genere

È stata inaugurata ieri, giovedì 5 marzo, alle 18, sul campo del Cit Turin di corso Ferrucci 63 A, in occasione della Giornata internazionale delle donne, la mostra dal titolo "Fuorigioco alla violenza" con l'esposizione di opere delle allieve e degli allievi del Liceo Cottini e delle scuole San Carlo.

L’incontro è stata l’occasione per esprimere alcune riflessioni sul tema della violenza di genere da parte del Comandante del Reparto di Prossimità della Polizia Locale Rosalba Fiando, del presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise, del Presidente dell'associazione sportiva Cit Turin, Angelo Frau, della Dirigente del Liceo Artistico Cottini Antonia Rao, della

Dirigente delle Scuole Tecniche San Carlo Sabina Mastrapasqua, Dirigente delle Scuole Tecniche San Carlo e dell’Assessore alla Legalità, Sicurezza e Polizia Locale Marco Porcedda.

La mostra rientra nel progetto "Dalle classi al campo", finanziato dal programma Erasmus+ Sport dell'Unione Europea e realizzata in collaborazione con la Città di Torino, il Reparto di Prossimità della Polizia Locale, il Liceo Artistico Cottini e la Scuola Tecnica San Carlo.

Quando visitarla

All'evento hanno partecipato le atlete e gli atleti del Cit Turin, mister, dirigenti e genitori di entrambe i settori Scuola calcio e Giovanile. La mostra è visitabile, a ingresso libero, fino al 31 marzo, tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 19, mentre per i fine settimana sarà necessario concordare l'accesso con la segreteria del Cit Turin.

Il progetto "Dalle classi al campo" è l'unico in Europa ad essere stato finanziato dal programma Erasmus+ Sport sul calcio femminile. Il suo obiettivo è la diffusione del calcio tra le bambine delle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutto il territorio della Città di Torino.

Frau: "Occasione importante"

"Per il Cit Turin e per tutto il calcio femminile torinese - dichiara il presidente dell'associazione sportiva Cit Turin, Angelo Frau -, la manifestazione è un'importante occasione per contribuire a una maggiore consapevolezza rispetto ai temi della parità di genere e del rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e per sviluppare il movimento soprattutto tra le giovani delle scuole primarie".

"L’8 marzo non è solo una ricorrenza - dichiara l’assessore alla Legalità, Sicurezza e Polizia Locale Marco Porcedda -, ma un promemoria costante della necessità di abbattere stereotipi e discriminazioni. Quest'anno, come Amministrazione, abbiamo scelto di unire tre mondi “potenti” per educare al rispetto: la scuola, l’arte e il calcio femminile. L’obiettivo è l'inclusione a tutto tondo. Vogliamo che ogni bambina sappia di poter sognare di diventare calciatrice, ingegnere, presidente o ciò che desidera, senza che il genere sia un limite. Ringrazio le scuole e la società Cit Turin per aver aderito con entusiasmo. Invitiamo tutta la cittadinanza a sostenere le nostre ragazze: il futuro si costruisce insieme, dentro e fuori dal campo".