Smat celebra la Giornata Mondiale dell'acqua con iniziative all'insegna del dialogo e della sostenibilità

La Giornata Mondiale dell’Acqua 2026 rappresenta per SMAT un momento importante per rinnovare il proprio impegno nella diffusione di un uso responsabile e consapevole della risorsa idrica ed un’occasione per ribadire quanto l’acqua sia un bene essenziale da tutelare ogni giorno. L’acqua, elemento essenziale per la vita e per lo sviluppo dei territori, diventa il filo conduttore di un programma che unisce riflessione, divulgazione e partecipazione, coinvolgendo professionisti, istituzioni e comunità locali.

Il calendario si apre mercoledì 18 marzo alla Fondazione Fulvio Croce con il convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati di Torino sul tema “Diritto all’acqua: fondamento universale, sfide attuali e prospettive future”. Giuristi ed esperti analizzeranno gli aspetti giuridici e sociali legati all’accesso alla risorsa idrica e SMAT offrirà il proprio contributo attraverso gli interventi di Cinzia Cassone, Responsabile dell’Ufficio Legale, ed Elisa Brussolo, Responsabile del Centro Ricerche.

Il giorno successivo, giovedì 19 marzo, a Roma si svolgerà il Forum della Community Valore Acqua, durante il quale verrà presentato il nuovo Libro Bianco dedicato alle strategie e alle prospettive del settore idrico. Un momento di confronto nazionale che riunirà istituzioni, imprese e stakeholder impegnati nella gestione sostenibile dell’acqua.

Venerdì 20 marzo a Torino l’Accademia dell’Acqua SMAT ospiterà una giornata di formazione dedicata alla Direttiva Acque Reflue. Un’occasione di approfondimento su temi rilevanti come la gestione dei microinquinanti, gli obiettivi net-zero e la pianificazione integrata del Servizio Idrico, in un dialogo aperto tra operatori e tecnici del settore.

Sempre a Torino, nella settimana successiva, martedì 24 marzo, al MAcA – Museo A come Ambiente, si terrà la cerimonia del Premio Punto Acqua SMAT, che quest’anno celebra la sua decima edizione. Il riconoscimento viene assegnato ai Comuni più virtuosi dell’area metropolitana torinese, quelli i cui chioschi nel 2025 hanno registrato i maggiori prelievi di acqua, ed ai cittadini che utilizzano con costanza il servizio. Ai Comuni premiati sarà riconosciuto un periodo di quindici giorni di gratuità per il prelievo di acqua gasata dai Punti Acqua che hanno erogato i maggiori volumi nel 2025.

Nel corso dell’evento SMAT presenterà inoltre i risultati del questionario del progetto IMERMAID, dedicato al monitoraggio e alla percezione della qualità dell’acqua da parte dei cittadini.

Un’ulteriore iniziativa dedicata all’acqua di rete avrà luogo il giorno successivo, mercoledì 25 marzo, a Rivalta di Torino: l’inaugurazione di un nuovo Punto Acqua in via Togliatti angolo via Moriondo, simbolo dell’impegno dell’azienda verso consumi più consapevoli e scelte plastic free.

A chiudere il calendario sarà, sabato 28 marzo, l’inaugurazione alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, dell’Acquedotto della Valle Orco nella frazione Praie di Locana. Un’opera strategica per il territorio, pensata per rafforzare la tutela della risorsa e garantire una gestione sempre più efficiente e sostenibile. Il progetto è stato realizzato in parte grazie ai fondi PNRR dell’Unione Europea tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al contributo del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito del “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”.

“SMAT rinnova il proprio impegno nel diffondere una cultura dell’acqua che integra responsabilità, innovazione e partecipazione, a favore della salvaguardia dei territori e della consapevolezza delle comunità” conclude il Presidente Paolo Romano.