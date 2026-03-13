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Politica | 13 marzo 2026, 17:10

Disturbi alimentari, Nicco: “Fenomeno in crescita tra i giovani, non abbassare l’attenzione”

Così il presidente del Consiglio regionale, nell’imminenza della Giornata del fiocchetto lilla

Davide Nicco nell’imminenza della Giornata del fiocchetto lilla

Davide Nicco nell’imminenza della Giornata del fiocchetto lilla

“I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione rappresentano una delle fragilità più profonde del nostro tempo, soprattutto negli anni del post pandemia, e colpiscono sempre più spesso i giovani. Si stima che in Italia siano oltre 3 milioni le persone coinvolte e circa 28 mila i pazienti seguiti dai servizi sanitari in Piemonte: numeri che impongono di non abbassare l’attenzione”. Lo ricorda il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco nell’imminenza della Giornata del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, che si celebra domenica 17 marzo.

“Con la legge regionale 10/22, approvata proprio dopo la pandemia – aggiunge – l’Assemblea legislativa ha inteso dare un segnale concreto per prevenire e curare i disturbi della nutrizione sostenendo i pazienti e le loro famiglie e prevedendo lo stanziamento, dal 2026 al 2028, di 300 mila euro annui per rafforzare i servizi, sostenere le famiglie e l’impegno delle associazioni”.

“Il fiocchetto lilla – conclude – ci ricorda che dietro ogni numero c’è una persona, spesso molto giovane. Per questo il nostro impegno deve continuare, con più prevenzione, più ascolto e una rete di cura sempre più forte accanto a chi affronta tali patologie”.

comunicato stampa

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