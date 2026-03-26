Stellantis, incontro Governo-Filosa il 17 giugno. Grimaldi: "Troppo tardi, il piano industriale sarà già pronto"

La data da fissare sul calendario è quella del 17 giugno. Sarà quello il giorno in cui il Governo incontrerà l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, per un'audizione informale.

Un'attesa lunga ancora tre mesi, insomma, che però non soddisfa l'opposizione. E a farsi portavoce di questo malcontento è Marco Grimaldi, esponente di Avs in Parlamento.

Risposte per i lavoratori, anche dell'indotto

"Gli operai e le operaie Stellantis e dell’indotto hanno fatto sacrifici e tenuto in piedi un settore cruciale per il nostro Paese in questi anni difficili. Ora Stellantis e il Governo dovrebbero finalmente dare risposte concrete e proporre soluzioni valide. A giugno il piano industriale sarà già noto e sarà troppo tardi", fa notare l'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. Che aggiunge, riferendosi ancora all'incontro presso la commissione Industria della Camera dei Deputati: "Troppo poco e troppo tardi. La produzione sta collassando e la situazione della componentistica è ancor più drammatica".

Una situazione che vede timori anche sul futuro di Mirafiori, nonostante l'avvio nei mesi scorsi della produzione della 500 ibrida. Ma tutti i sindacati chiedono l'approdo di almeno un altro modello, all'interno dello storico stabilimento.

Legami con il territorio

I timori di un progressivo disimpegno, in questi giorni, sono suffragati anche dalle sorti toccate ai due quotidiani come Stampa e Repubblica che appartenevano a Exor e dei quali il Gruppo ha deciso di disfarsi. "Il Governo è chiamato a prendere una posizione netta ora contro la scelta della multinazionale di concentrare gli investimenti fuori dall’Europa", conclude Grimaldi.