Stop alle auto, si inaugura la nuova piazza Maria Ausiliatrice

E' iniziato il conto alla rovescia per l'inaugurazione della nuova piazza Maria Ausiliatrice, in zona Valdocco. L'appuntamento è per martedì 1 aprile mattina, intorno alle 11.30, alla presenza della Città di Torino. Saranno anche presenti i sacerdoti salesiani e i rappresentanti del Consiglio Ispettoriale delle Fma. La scuola primaria salesiana parteciperà alla manifestazione.

I reperti e il restyling

Durante i lavori, nel 2024, sono spuntati persino alcuni reperti archeologici, tra cui un muro di cinta abbattuto in età napoleonica.

Il restyling ha previsto la rimozione di buona parte dei posteggi presenti, la sistemazione di una nuova pavimentazione pavé a cubetti e la trasformazione dell’intera parte sinistra della carreggiata in zona pedonale, con tanto di arredi urbani. La piccola area verde che circonda la statua di Don Bosco è stata rimessa in sesto e ampliata. Poi sono stati realizzati nuovi parcheggi per disabili e per i pullman e nel tratto di via che fronteggia la basilica, ecco un rialzo per favorire il rallentamento delle auto e tutelare la sicurezza dei passanti.

Gli altri lavori

I cantieri in quel di Valdocco prevedono anche la sistemazione dell'area davanti la scuola De Amicis di via Masserano con il giardinetto che si affaccia su corso Regina e il vicolo Grosso, al costo di un milione e mezzo di euro.

Si interverrà anche sul sistema di raccolta delle piogge per evitare che si possano verificare allagamenti nella parte più bassa di piazza Maria Ausiliatrice, soprattutto in occasione di temporali di grandi intensità. Ai quattro angoli della parte centrale della piazza, attorno al monumento, verranno posizionati quattro nuovi punti luce.