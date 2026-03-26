Passo indietro di Chiorino, FdI spara a zero sulle opposizioni: "Nessuna lezione da loro"

All'indomani delle dimissioni da vicepresidente di Elena Chiorino - che resta comunque in giunta come assessore regionale al Lavoro - in seguito al caso "Bisteccherie d'Italia", Fratelli d'Italia va al contrattacco netto del centrosinistra e del M5S. Le opposizioni in Consiglio Regionale da giorni sono in pressing sull'esponente meloniana biellese: neanche il passo indietro, cioè la sua rinuncia alla vicepresidenza, è riuscito a riportare il sereno a Palazzo Lascaris.

PD, AVS e M5S nel mirino

Anzi è stata giudicato dalla minoranza come una scorciatoia: una soluzione "comoda" per il governatore Alberto Cirio per evitare di dover fare un rimpasto. Ed oggi il partito di Chiorino, per voce del capogruppo Carlo Riva Vercellotti mette nel mirino Pd, AVS ed i pentastellati che "si ergono senza ritegno a pubblici censori e maestri di moralità”.

Gli attacchi

“Dov’erano i grillini, che ora chiedono le dimissioni di Chiorino, quando il loro sindaco di Torino veniva indagato e condannato?" attacca il consigliere di FdI, riferendosi alla condanna definitiva per l'ex prima cittadina Chiara Appendino, per la tragedia di piazza San Carlo. Riva Vercellotti attacca poi AVS, contestando la partecipazione degli esponenti del partito al corteo di Askatasuna, "quando hanno sfilato insieme a violenti che hanno devastato la città e aggredito un poliziotto a martellate, e la candidatura dell’occupante abusiva di case, Ilaria Salis. E nessuno dimentica i tanti scheletri nell’armadio del Partito Democratico, per fatti ben più gravi e incomparabili: anche da loro, moralisti a targhe alterne, non accettiamo lezioni di alcun genere”.

“Chiorino restituisce la delega più prestigiosa per tutelare l’integrità dell’Ente e della Giunta, dimostrando coraggio e senso delle istituzioni. Nello stesso spirito di trasparenza, ha inoltre confermato la disponibilità a presentarsi in Consiglio per fornire tutti i chiarimenti richiesti dall’opposizione" conclude Riva Vercellotti.