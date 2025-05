A Nichelino il murale “Prendi Fiato” torna a vivere: gesto di speranza per chi lotta contro la fibrosi cistica

Nell’ambito del progetto Nichelino Lights Up, percorso di riqualificazione urbana attraverso la street art che ha regalato alla città numerose opere a cielo aperto, dopo le polemiche di alcuni haters dei giorni passati, arriva una notizia carica dal grande valore simbolico: si è ridata vita al murale “Prendi Fiato”, realizzato per sostenere la delegazione FFC Ricerca di Nichelino e Moncalieri e per tenere alta l’attenzione sulla fibrosi cistica.

Tenere alta l'attenzione sulla fibrosi cistica

"Anni fa, un gesto vandalico ne aveva deturpato il messaggio, probabilmente senza nemmeno coglierne il significato profondo. A chi ha compiuto quel gesto non intendiamo riservare ulteriori attenzioni: non ha mai sentito il bisogno di farsi avanti, né di riparare allo sfregio compiuto", spiega l'assessore Fiodor Verzola. "Ora, invece, vogliamo guardare avanti".

Il murale torna a parlare, torna a respirare. E lo fa per tutte le persone affette da fibrosi cistica, per chi ogni giorno combatte per un respiro in più, per una vita piena. "Lo dedichiamo a loro, alle mamme e ai papà che li accompagnano, alle famiglie che non si arrendono - conclude Verzola - Con questo gesto, torniamo a dire insieme: prendiamo fiato. E non smettiamo di sperare in una cura definitiva".