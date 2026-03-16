Fondazione Crt, il consilio di indirizzo nomina Biondin suor Simona

Biondin, designata nell’ambito della terna proposta dalle Province di Biella e Vercelli, entra nell’organo di indirizzo in sostituzione di Paolo Luciano Garbarino, dimessosi dall’incarico.

Direttrice generale della Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS, guida da anni enti di formazione professionale e progetti nel campo dell’inclusione sociale e dei diritti umani, dell’educazione e del welfare. Con una formazione multidisciplinare e un forte impegno nel terzo settore, ha avviato e coordinato numerose iniziative collaborando anche a programmi di cooperazione internazionale. È Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e Premio De Sanctis per i Diritti Umani.