La piscina di Perosa Argentina passa all’Unione montana che annuncia nuovi lavori

L’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca è diventata proprietaria della piscina di Perosa Argentina e annuncia i lavori che permetteranno di ridurre il consumo energetico.

Venerdì 13 marzo la Città metropolitana ha infatti deliberato la cessione della struttura di cui era proprietaria perché costruita, negli anni Settanta, dalla Provincia. Solo la gestione era in capo all’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca che l’aveva affidata all’asd Due Valli Libertas. Si tratta della stessa associazione che gestisce la piscina comunale di Luserna San Giovanni, struttura costruita sempre dalla Provincia negli stessi anni, e che il prossimo anno sarà chiusa per lavori di ristrutturazione.

“La cessione era una scelta attesa perché dal 2015 la Città metropolitana non ha più competenze sull’edilizia sportiva”, commenta il presidente dell’Unione, Danilo Breusa.

Con il passaggio di proprietà l’ente perde il contributo di 15.000 euro che l’ex Provincia versava ogni anno per coprire le spese di gestione. “Tuttavia siamo riusciti ad ottenere da Città metropolitana lo stanziamento di 400.000 euro che ci permetterà di rifare le falde di copertura e realizzare il cappotto termico” annuncia Breusa. Gli interventi serviranno a isolare meglio la struttura, ridurre il consumo energetico e quindi le spese di gestione.

L’Unione nei prossimi giorni procederà con la gara per l’affidamento del cantiere che, secondo Breusa, terminerà entro la fine dell’anno: “Inoltre, la maggior parte dei lavori verrà realizzata mantenendo la piscina aperta e funzionante. Nel caso in cui uno degli interventi in programma richieda la chiusura questa sarà solo di pochi giorni”.