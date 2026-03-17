Piscina Lombardia, finalmente si riparte: la primavera porta la fine dei cantieri

Dopo mesi di stop, polemiche e interventi correttivi, la piscina Lombardia in Circoscrizione 5 si prepara finalmente a riaprire le porte al pubblico. La data ufficiale, quella di lunedì 23 marzo, segna un nuovo inizio per uno degli impianti sportivi più frequentati della zona nord di Torino.

Iter faticoso

Il via libera arriva al termine di un percorso complesso, segnato dai problemi strutturali emersi dopo i lavori di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr. In particolare, il noto sollevamento del sottovasca e le infiltrazioni avevano reso necessarie ulteriori opere di sistemazione, causando ritardi e la perdita di gran parte della stagione invernale.

Dopo gli ultimi interventi sul fondo vasca e sulle guaine di impermeabilizzazione, e con il completamento delle verifiche tecniche, l’impianto è ora pronto a tornare in funzione. “Siamo davvero contenti - dichiarano la coordinatrice allo Sport della 5, Silvia Acquaro, e il presidente del centro civico, Alfredo Correnti - che finalmente questo impianto possa tornare a nuova vita, seppur dopo alcuni ritardi nei lavori”.

La ripartenza dello sport

Nel frattempo, si guarda già alla ripartenza delle attività sportive. Le iscrizioni ai corsi di nuoto sono infatti già aperte da venerdì 13 marzo 2026 e si svolgono direttamente presso la struttura di corso Lombardia 95, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

La riapertura rappresenta un segnale importante anche per le numerose associazioni sportive che gravitano intorno all’impianto e che negli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con disagi, costi aggiuntivi e la necessità di trovare spazi alternativi.

Ora l’obiettivo condiviso è quello di tornare alla piena operatività, restituendo alla cittadinanza un servizio atteso e strategico per il territorio, con la speranza che i problemi tecnici appartengano definitivamente al passato.