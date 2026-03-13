Sport, a Chieri sarà realizzato un nuovo centro sportivo di quartiere

Più sport, più verde e un progetto che coniuga impresa privata con finalità pubbliche. Nasce a Chieri un nuovo centro sportivo di quartiere nell’area tra via Cafasso e via Bonello: il complesso comprenderà quattro campi da Padel, un parco pubblico, una piastra polifunzionale esterna e nuovi parcheggi. La Giunta comunale, infatti, ha accolto il PEC-Piano Esecutivo Convenzionato proposto dalla società Masca&C. Sas e dal signor M. Vergnano.

Il progetto prevede due tappe: nella prima saranno realizzati quattro campi da padel coperti; una piastra polifunzionale esterna che in orario mattutino sarà a disposizione dell’Istituto Comprensivo Chieri 3; la sistemazione delle aree a parco pubblico (fruibile in orario diurno) con attrezzature e percorsi e un chiosco per la somministrazione di drink and food; nuovi parcheggi lungo via Cafasso e via Bonello; la recinzione dell’intero perimetro del complesso; opere di piantumazione, mascheramento e mitigazione ambientale. Nella seconda fase la piastra polifunzionale esterna sarà convertita in palestra per uso scolastico.

È prevista una specifica convenzione tra i soggetti proponenti il PEC, l’Amministrazione comunale e dall’Istituto Comprensivo Chieri 3, al fine di regolare l’utilizzo della piastra polifunzionale e l’uso per l’attività scolastica di un campo da padel coperto, in orario mattutino e per un pomeriggio a settimana, oltre all’attivazione di un corso per l’apprendimento del gioco del padel rivolto un’utenza di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, con accesso a prezzo convenzionato per i residenti del quartiere delle Maddalene.

All’atto della sigla della convenzione la società Masca&C. Sas cederà gratuitamente al Comune di Chieri le aree di proprietà necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e destinate a parcheggio (2.215 mq), mentre l’impianto sportivo sarà assoggettato permanentemente all’uso pubblico.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il complesso (campi padel, palestra, fabbricato destinato a servizi di supporto, chiosco, aree esterne al complesso sportivo e parco pubblico), così come le opere di urbanizzazione primaria (ad es. parcheggi) e la segnaletica orizzontale e verticale, saranno interamente a carico dei proponenti, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale.

Sarà prevista un’agevolazione tariffaria permanente su tutte le attività sportive praticabili nel complesso a favore dei residenti del quartiere, nonché di tutti i cittadini chieresi over 65 o con disabilità.

Commenta il sindaco Alessandro Sicchiero: «Si tratta di un investimento importante che consente di accrescere l’offerta sportiva in una disciplina come il padel, che sta riscuotendo un sempre maggiore interesse. Grazie a questo centro sportivo valorizziamo una parte della nostra città rendendola ancora più attrattiva, mettiamo a disposizione dell’istituto scolastico una palestra (di cui è privo) e spazi per le attività sportive, e realizziamo un parco pubblico. Ringrazio i privati per aver presentato questo progetto, accogliendo le richieste dell’Amministrazione per ampliarne la valenza sociale, nonché gli uffici comunali per il lavoro fin qui svolto».