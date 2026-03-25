“Non vi siete dimenticati dei suoi sogni. Avete fatto una cosa bellissima”

“Voi non vi siete dimenticati dei suoi progetti e dei suoi sogni. Avete fatto una cosa bellissima”, le parole piene di gratitudine della figlia Marta Laurenti, sono state uno dei momenti più toccanti assieme alle lacrime di Margherita Agnelli.

Oggi Villar Perosa ha inaugurato il ‘Sentiero Serenella’, in ricordo dell’ex assessora Serenella Pascal, scomparsa prematuramente a maggio 2024. Una cerimonia breve e toccante che ha radunato una folla di persone in via Rubino, strette attorno ai famigliari dell’ex assessora.

Il sindaco Marco Ventre ha ricordato come Serenella non fosse “solo un assessore, ma un amica e abbiamo iniziato a parlare di questo sentiero quando c’era ancora lei”.

Quando il microfono è passato alla figlia dell’Avvocato, Margherita Agnelli è riuscita solo a parlare della “gioia di condividere il ricordo di Serenella”, prima di esplodere in lacrime. Lacrime che sottolineano il legame speciale tra lei e l’ex assessora, figlia del capo giardiniere e della governante di casa Agnelli. Legame che l’ha spinta a concedere la possibilità di realizzare il percorso nel parco della villa di famiglia.

Parole toccanti anche quelle della figlia, che si è anche auspicata che questa passeggiata, su cui si può trovare pace per il corpo e per la mente, sia anche un’occasione, percorrendola, per ricordare sua madre.

Il sentiero nei prossimi giorni potrebbe anche essere teatro della via Crucis in vista della Pasqua, come segno ulteriore dell’importanza per la comunità.