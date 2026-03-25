Buche e degrado sul marciapiede, il Comune: "Ripristino non previsto al momento"

Buche ed asfalto danneggiato in numerosi punti: è così che si presenta il marciapiede di via Onorato Vigliani, tra i civici 149 e 151. Uno stato di profondo ammaloramento, con avvallamenti che mettono a rischio la percorrenza del tratto per chi si trova su una sedia a rotelle oppure fatica a camminare.

Incidenti e cadute

Ed il pezzo di strada è percorso quotidianamente da decine di persone, dato che si trova nei pressi dell'omonimo mercato della zona di Torino sud. Tanto che lì si sono già verificati diversi incidenti e cadute, che hanno coinvolto anziani e cittadini, come denuncia il vicecapogruppo di Forza Italia Domenico Garcea nella sua interpellanza.

"Una situazione inaccettabile" l'ha definito l'azzurro, che "rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei cittadini".

Nessun data di intervento

Ma al momento non si sa se e quando verrà sistemato il marciapiede: la doccia gelata è arrivata per voce dell'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso. L'intervento di riasfaltatura non è infatti inserito tra quelli prioritari della Circoscrizione 2, a cui spetta la competenza.

"La richiesta di intervento è stata inserita - ha aggiunto l'esponente della giunta - nel database delle prossime località in cui concentrare le progettualità".