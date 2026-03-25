Riapre domani l’ufficio Postale di Perosa Argentina con i nuovi servizi Polis

Questa volta la previsione si è rivelata corretta: aprirà domani, giovedì 26 marzo, l’ufficio postale di Perosa Argentina. Il servizio, sospeso a maggio 2025, avrebbe dovuto ripartire dopo pochi mesi ma la data di riapertura era stata più volte posticipata provocando disagio tra i perosini con cui Poste Italiane si era scusata a febbraio.

“Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Rodolfo Gutermann 6, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio” comunica Poste Italiane.

Il servizio rispetterà il tradizionale orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35. “L’ufficio postale di Perosa Argentina è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico – continua Poste Italiane –; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi”.

Saranno disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps. Inoltre, i cittadini potranno richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura.