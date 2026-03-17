Ondata di maltempo al Sud, tre regioni in allerta arancione. Scuole chiuse a Catania

(Adnkronos) - Non si ferma la forte ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sul Sud Italia. Per questo, nella giornata di oggi martedì 17 marzo, è stata valutata l'allerta meteo arancione in tre regioni colpite da piogge, temporali e venti di burrasca. In considerazione del bollettino e delle possibili criticità, le scuole resteranno chiuse a Catania.

Come spiega la Protezione civile, il minimo depressionario che si è posizionato a sud della Sicilia, nel suo lento transito verso est, determina la persistenza di condizioni meteorologiche instabili sulle zone più meridionali del nostro Paese, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, specie sul versante ionico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento - d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati -, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso in precedenza. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero quindi determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, martedì 17 marzo, il persistere delle precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie settori meridionali e ionici, in estensione alla Basilicata. Dalla tarda mattinata si prevedono anche precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dalle prime ore di oggi, inoltre, attesi venti forti o di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, specie settori ionici e sulla Calabria, specie settori meridionali.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per la giornata di oggi, allerta arancione su gran parte della Basilicata, sui settori ionici della Calabria e sul settore nord-orientale della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Abruzzo, Molise, Puglia, su alcuni settori della Sicilia e sui restanti territori di Basilicata e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Scuole chiuse oggi a Catania. A deciderlo è stato il sindaco Enrico Trantino, in considerazione del bollettino diramato nel pomeriggio di ieri dalla Protezione civile regionale . Rimarranno inoltre chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini.