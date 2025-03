"Patto per il Lavoro": Torino lancia un piano per difendere il settore manifatturiero

I Dem di Torino, insieme agli altri gruppi di maggioranza, lanciano il piano per il futuro del settore manifatturiero. E' stata presentata una mozione che, attraverso misure come il "Patto per il Lavoro", punta a rendere la città più competitiva, inclusiva e sostenibile. Al lavoro per rendere la Città più competitiva

L'obiettivo è quello di promuovere un modello di sviluppo che unisca innovazione, lavoro di qualità e coesione sociale, affrontando la forte crisi industriale che Torino sta affrontando: dal caso Stellantis di Mirafiori ai mercatali delle piazze torinesi.

"Il percorso avviato è stato proficuo e infatti tocca tanti temi, perché parlare di lavoro vuol dire parlare di sviluppo per il territorio per costruire il futuro dell'industria così detta 'matura'– ha spiegato la vicesindaca di Torino, Michela Favaro – Dobbiamo andare verso la transizione ecologica ed energetica, accompagnando i lavoratori. Per questo sarà fondamentale la formazione come per il caso dei giovani, ai quali dobbiamo dare prospettive interessanti e giuste". Il fondamentale ruolo dell'innovazione

Per la vicesindaca fondamentali anche i temi dell'innovazione, del turismo e dei grandi eventi. Per tenere i settori uniti l'intenzione della Città, in vista della festa dei Lavoratori del 1° Maggio, è la sottoscrizione per un Patto per il lavoro. Uno strumento pensato per individuare gli obiettivi concreti da realizzare insieme al Governo e alla regione. "Perché la città da sola non può fare molto", aggiunge Favaro.

Il principale promotore dell'iniziativa è Pierino Crema, presidente della Commissione Lavoro e consigliere PD. "Il primo dato che si evince dalle diverse audizioni che abbiamo avuto è che l'analisi sulla crisi in atto è assolutamente condivisa. Il settore del Manifatturiero va assolutamente sostenuto, per farlo questo documento parte dal presupposto che le istituzioni debbano lavorare insieme, altrimenti non si andrà avanti". Crema: "Una proposta che va oltre i colori politici"

"Tutte le forze di maggioranza hanno contribuito al documento, purtroppo non c'è stata la stessa volontà da parte della minoranza ma speriamo che questa proposta possa andare oltre i colori politici. Gli strumenti proposti ci sono: come l'Osservatorio per il lavoro, il ragionamento con la Regione per individuare e formare le figure professionali che mancano nel mercato, fino all'impegno della città per fare rete con tutte le realtà del settore per far fronte alla crisi", conclude Crema.

"La crisi del lavoro non è disgiunta dalla crisi climatica, nel sistema industriale dobbiamo tenere in considerazione questi aspetti per una corretta transizione ecologica", spiega il consigliere di Sinistra Ecologista, Emanuele Busconi, che poi lancia una frecciatina a Stellantis chiedendo "un piano industriale coerente che tenga conto degli aspetti ambientali". Fissolo: "Difendere e promuovere il territorio"

"L'aerospazio, con i quasi 35.000 dipendenti e le 450 aziende del settore in Piemonte, può essere una prima risposta alla crisi dell'automotive, se viene sostenuta la riconversione del 6% di imprese dell'indotto che oggi già guardano altrove. La Città può rendere le procedure amministrative più facili per le nuove aziende che vogliono investire sul territorio" ha spiegato il Capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo. Favorevole al documento anche Demos: "Il processo è stato molto partecipato perché questo documento ha il pregio di essere aperto. Abbiamo il coraggio di lavorare insieme realizzando un patto per il lavoro, se approvato avrà davvero un impatto fondamentale per il territorio", dichiara la capogruppo Elena Apollonio.